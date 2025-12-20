安めぐみ、自宅のクリスマスツリーを公開「素敵」 娘たちの近影にも反響「え〜！こんな大きくなってる」
タレントの安めぐみ（43）が19日、自身のインスタグラムを更新。「ツリー出しました」と自宅に飾られたクリスマスツリーを公開した。
【写真】「え〜！こんな大きくなってる」安めぐみが公開した自宅のクリスマスツリー＆娘たちの近影
安は「気付けば今年も残り2週間きりました 早いですね」とつづり、「最近の色々」を写真でシェア。「#ツリー出しました」と自宅でクリスマスツリーをながめる次女（1）の後ろ姿や、「#長女とお出かけ先のツリーで」と長女（10）の写真などを披露し、穏やかな家族の日常をのぞかせている。
この投稿には、「ツリー、素敵」「きれいですね」「え〜！こんな大きくなってる」「早いもんですな〜」などのコメントが寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）と2011年12月に結婚。15年3月に第1子長女、24年1月に第2子となる次女が誕生した。
【写真】「え〜！こんな大きくなってる」安めぐみが公開した自宅のクリスマスツリー＆娘たちの近影
安は「気付けば今年も残り2週間きりました 早いですね」とつづり、「最近の色々」を写真でシェア。「#ツリー出しました」と自宅でクリスマスツリーをながめる次女（1）の後ろ姿や、「#長女とお出かけ先のツリーで」と長女（10）の写真などを披露し、穏やかな家族の日常をのぞかせている。
この投稿には、「ツリー、素敵」「きれいですね」「え〜！こんな大きくなってる」「早いもんですな〜」などのコメントが寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博（55）と2011年12月に結婚。15年3月に第1子長女、24年1月に第2子となる次女が誕生した。