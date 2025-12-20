¥È¥é¥¸¥ãµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ö¾È¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥É¡ÄÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤Þ¤Ã¤¹¤°¹¥¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¡Ä
Travis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ê28¡Ë¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥ÞË½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¡Ê27¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÉö¡×¡Ê¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¥È¡¼¥¯Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡û¡ß¥¯¥¤¥º¤Ç¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢1¿Í¤À¤±¡ß¤ò½Ð¤·¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ÙËâ¤¬¤¢¤ë¡£¾È¤ì¡¢¥×¥é¥¤¥É¡ÄÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¡£²¿¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î8ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡¡¼¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¡¢98Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢27Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂåÉ½¶Ê¡£Ê¡»Î¤¬»ö¸Î¤ÇÄï¡¦·Ã¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¤ÎÁÐ»Ò¤ò°ì¿ÍÆóÌò¤Ç¡¢Ê¡¸¶¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿·Ã¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¤ò¡¢µÜ¶á¤Ï¡¢°¡»Ò¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÄÔÍº²ðÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£
µÜ¶á¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿Ê¡¸¶¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÎÃ¤È·Ã¤È°¡»Ò¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÇÁ´¤Æ¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¡¢³áÌîÌÐ¤ò±é¤¸¤¿µÜÂôÉ¹µû¡Ê31¡Ë¤Ï¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹¥¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£°ìÊý¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¡¢·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò·ù¤¤¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ø¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£µÜ¶á¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢Èô¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×»þ¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤¿¡£
¡ÖÉö¡×¤Ï¡¢ÎÃ¤¬°¡»Ò¤ÎÁ°¤Ç·Ã¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¤±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼«Ê¬¤ò·Ã¤À¤È»×¤¤¹þ¤à°¡»Ò¤ÎÁ°¤ÇÎø¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹ÎÃ¤È¡¢ÎÃ¤ËÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°¡»Ò¡£¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°ú¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤òÉÁ¤¯¡£¹ÔÄê´ÆÆÄ¤¬¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ85²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿04Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡×°ÊÍè¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÎÃ¤òÊé¤¦¸åÇÚ¤Î±óÆ£ÆüÏÂ¤ò±é¤¸¤¿ÀÐ°æ°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£