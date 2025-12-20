六本木のたい焼きは「泳ぐ」のか？　「外サク中しっとり」の一尾に仰天　意外性の味にノックアウト

東京・六本木の少し風変わりなたい焼き屋が話題、ということで、行ってまいりました。店名は、『OYOGE』。ちょっと古いですが、この店名とたい焼きといえば、昭和に一世を風靡した流行歌・「およげ！たいやきくん」が思い出されます。店頭に並ぶのは、鯛ではなく「イワシ」「アジ」「アサリ」と名付けられた3種類のたい焼き。

フィナンシェのような「ハイブリッドたい焼き」

『OYOGE』のたい焼きは、生地からしてちょっと特別です。従来のたい焼きに使われる小麦粉や砂糖といった和素材に加え、アーモンドパウダー、きび砂糖、もち粉など、焼き菓子でおなじみの材料や技法を取り入れているとか。

今話題のお店『OYOGE』のたい焼き

焼き上がりを手に取ると、まず感じるのは“軽いカリッ”とした手触り。ひと口食べると、表面はサクッと香ばしく、中はしっとり・もっちり。例えるなら、フィナンシェやマドレーヌのようなリッチさをまとったたい焼き。和菓子と洋菓子のいいとこ取りをした「ハイブリッドたい焼き」とでも言いたくなる、新感覚の一尾です。

看板メニューは、イワシと名付けられた「粒あんクリームチーズ」（税込388円）。ほどよい甘さの粒あんに、クリームチーズを合わせているのが最大の特徴です。

「粒あんクリームチーズ」（税込388円）

ただ混ぜただけではなく、たい焼きとして焼き上げたときにバランスがよくなるよう、何度も試作を重ねて配合を調整。口に含むと、まず粒あんの素朴な甘みが広がり、追いかけるようにクリームチーズのコクとほのかな酸味がやってきます。

和と洋が喧嘩せず、しっとりと溶け合うその味わいは、まさに“ちょっとリッチでモダン”。コーヒーにも紅茶にも、もちろん日本茶にも合う、大人の甘党がうれしくなる一匹です。

お店の人に聞くと、アジとアサリは、1〜2ヶ月ごとに変わる限定フレーバーだそうです。『OYOGE』のたい焼きは3種類。イワシは定番の粒あんクリームチーズ、アジとアサリは1〜2ヶ月周期で入れ替わる“お楽しみ枠”です。

たい焼きだけでなく、サンデーなどもある『OYOGE』のメニュー

この限定フレーバーが、なかなか攻めています。今月は「チョコレートカスタード」と「アップルカスタード」の2種類が登場中。私は、「チョコレートカスタード」も食べましたが、濃厚なチョコとクリーミーなカスタードが口の方でとろけます。一方、「アップルカスタード」は、りんごの甘酸っぱさとカスタードのまろやかさが特徴とのことです。

インバウンド客のハートをつかみ、またナイトライフの味付けに

そんな個性派たい焼きが、なぜ六本木に？ 理由のひとつは、「日本の食を好む海外の方が多いエリア」であること、そして夜も盛り上がる街であることです。

六本木という土地柄、近隣のオフィスワーカーはもちろん、日本のスイーツや和菓子に興味津々な海外の方が多く訪れる街。私は土曜日の夕方にお店に行きましたが、並んでいる7人中、4人が外国人でした！

たい焼きという伝統的な和スイーツに、洋菓子のエッセンスを掛け合わせた『OYOGE』は、まさに“日本らしさと新しさ”を両方楽しめる一軒です。

外国人も多く訪れる『OYOGE』

六本木のもうひとつの顔と言えば、ナイトライフ。海外のお客様も多いエリアということもあり、「OYOGE」では今月からテイクアウトの生ビール販売しています。仕事帰りに、冷たい生ビールと焼きたてたい焼き。休日の六本木散歩で、サクッと一杯＆甘いもの。そんな、新しい楽しみ方ができそうな予感。

たい焼きといえば、最後に残るのが“しっぽ”。『OYOGE』ではこのしっぽを使ったパフェ「サンデー」も用意しています。カリッと香ばしいしっぽと、冷たいスイーツの組み合わせは、甘いもの好きの大人心をくすぐる一品。たい焼きそのものとはまた違った表情を見せてくれるので、2回目以降の来店時にぜひ試してみたいメニューです。

手土産として 3種入り「BOXセット」が人気

手土産として人気なのが、3種類の魚（フレーバー）が一度に楽しめる「BOXセット（3個入り）」（税込1164円）。どれを選ぶか迷う人にはうれしい“全部入り”で、渡す側としても「食べ比べが楽しめます」とひと言添えやすいセットです。

「BOXセット（3個入り）」（税込1164円）3種類のフレーバー全て楽しめるのが嬉しい

たい焼きと聞くと、どこか懐かしく、素朴なイメージが浮かびますが、『OYOGE』のたい焼きはそこに、洋菓子のコクと、遊び心と、六本木らしい洗練をプラスした一匹。外はサクッ、中はしっとり・もっちりの生地、粒あん×クリームチーズの定番イワシ、1〜2ヶ月ごとに変わる限定フレーバー、手土産にうれしい3種入りBOX、しっぽを使ったパフェ「サンデー」、これから始まるテイクアウト生ビール──ただの“たい焼き屋さん”では終わらない、大人の好奇心をくすぐる仕掛けがたっぷり詰まっています。

冬の季節はやっぱり、ホクホクのたい焼きが旨かった。

『OYOGE六本木店』

［店名］『OYOGE六本木店』

［住所］東京都港区六本木7-13-10 TOMASビル1階102号室

［電話］03-6447-0094

［営業時間］10:30〜23:00

［休日］なし

［交通］地下鉄日比谷線六本木駅4B出口から徒歩2分

［HP］https://oyogetaiyaki.com/

［Instagram］https://www.instagram.com/oyoge.taiyaki/

