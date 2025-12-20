お笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史が１８日、５５歳の誕生日を迎えた。２０１９年１２月３１日にタレントだった木下優樹菜と離婚しており、現在は一緒に暮らしていない２人の娘が手料理で祝福してくれたことなどをＳＮＳで３連投して明かし「あかん、泣きそう」「泣けるー」と反響を呼んでいる。

藤本は１８日、「今日５５歳になりました！これからもよろしくです！」と長女（１３）と次女（１０）と笑顔の３ショットを添えて報告。「誕生日の１番の楽しみは娘２人の手料理！今年は長女のスパゲティボロネーゼ 柿と生ハムとカマンベールのカルパッチョ 次女のウィンナー春巻き 世界で１番ウマイ幸せ料理だわ！」と娘たちの手料理の写真を公開した。

最後は「まだ手繋いでくれた いつまで繋いでくれんねやろ」と娘と手を繫いだ写真をアップ。この３連投には「泣くぅーーこりゃ嬉しいね」「あかん、なぜか泣きそう」「泣けるー」「変わる事のないパパの愛情が娘ちゃん達は分かっている証拠ですね」「一番のプレゼントだねっ 娘ちゃんも、パパの事、大好きなのが分かるよ♡」「２人とも料理上手」「嬉しいねぇ♥幸せだ♥」「娘さん達もパパが大好きなのが伝わってきます♥」「私まで幸せになりました」などの多くの声が寄せられている。