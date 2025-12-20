東京六大学野球リーグの慶大は１９日、「【新幹部発表】」として公式ＸＳＮＳを更新。「令和８年度慶應義塾体育会野球部が始動いたしました。主将：＃今津慶介（内野手／旭川東高校）副将：＃上田太陽（内野手／國學院久我山高校）、＃寳田裕椰 （内野手／三重高校）、＃広池浩成（投手／慶應義塾高校）」などとして、新チームの主将、副将を発表した。

ＳＮＳ上では新チームへの期待とともに、新主将の今津についても話題に。父が北海道旭川市の今津寛介市長で、今津自身は将来の夢として「総理大臣」を公言する。それだけに今年の４年生で米大リーグ・カブスとマイナー契約する方向で調整している常松広太郎外野手が「弟子が主将になりました。主将から首相へ！」とリポストしたほか、「初めて慶應の主将と総理大臣の両方になる男か」「慶應義塾は今津内閣が発足 首相になるまえのステップとして主将就任」などとコメントがあった。

また、副将で１５３キロ右腕の広池は父がプロ野球西武の広池浩司球団本部長。「主将に旭川市長の息子 副将に西武球団本部長の息子という布陣です」という声もあった。