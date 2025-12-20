＝LOVE齋藤樹愛羅、美脚＆美肩際立つドレス姿に反響続々「AIと見間違うほど美しい」「輝きが増してる」
【モデルプレス＝2025/12/20】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が12月19日、自身のInstagramを更新。美しい肩や脚が輝くドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳アイドル「AIと見間違うほど美しい」ミニワンピ姿
11月26日に21歳の誕生日を迎えた齋藤は「遅くなってしまいましたが…21歳になりました 誕生日関係のお写真をまとめてみました」と報告。「生誕祭のイベントや、誕生日付近にツアー北海道があったり」とバースデーショットを公開した。美しい肩がのぞくベビーピンクのフリルドレス姿や、美脚が際立つ白いミニワンピース姿などを披露している。
この投稿には、誕生日を祝う声とともに「輝きが増してる」「AIと見間違うほど美しい」「全てが愛らしい」「可愛すぎる」「ピンク色がこの世で一番似合う」「眼福」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳アイドル「AIと見間違うほど美しい」ミニワンピ姿
◆＝LOVE齋藤樹愛羅、バースデーショット披露
11月26日に21歳の誕生日を迎えた齋藤は「遅くなってしまいましたが…21歳になりました 誕生日関係のお写真をまとめてみました」と報告。「生誕祭のイベントや、誕生日付近にツアー北海道があったり」とバースデーショットを公開した。美しい肩がのぞくベビーピンクのフリルドレス姿や、美脚が際立つ白いミニワンピース姿などを披露している。
◆＝LOVE齋藤樹愛羅の投稿に反響
この投稿には、誕生日を祝う声とともに「輝きが増してる」「AIと見間違うほど美しい」「全てが愛らしい」「可愛すぎる」「ピンク色がこの世で一番似合う」「眼福」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】