ヤンキー恋リア「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、メイクのビフォーアフター公開「どっちも美しい」「技術知りたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演しているきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が12月19日、自身のInstagramを更新。すっぴんからメイク後に変わる動画を公開した。
【写真】整形告白「ラヴ上等」出演ギャル「メイク技術知りたい」ビフォーアフター
きぃーちゃんは「盛れてる日はなんでも上手くいく気がする」とコメント。眠そうに目をこすっているすっぴんから胸元が大きく開いたニットを着用したメイク後の姿への変身動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「どっちも美しい」「すっぴん可愛い」「肌すごく綺麗」「ビジュ爆発」「メイク技術知りたい」などと反響が寄せられている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
◆きぃーちゃん、すっぴんからメイク後への変化動画公開
◆きぃーちゃんの投稿に反響
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
