本日（20日）挙式のシン・ミナ＆キム・ウビン、ウェディング写真を公開！輝く新郎新婦の姿

10年の熱愛の末に夫婦となる俳優キム・ウビンと女優シン・ミナが、ウェディング写真を公開した。

【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”でデート

12月20日、2人の所属事務所AMエンターテインメントは公式SNSを通じて、2人の結婚を知らせ、ウェディング撮影を公開した。

公開された写真のなかの2人は、雪が降る背景の前で明るい笑みを浮かべている。シン・ミナは純白のドレスを着て、ブーケを持ったまま魅惑的な美貌を披露し、キム・ウビンは洗練されたスーツ姿で頼もしい魅力を見せ、目を引いた。

所属事務所は、「人生の大切な始まりをともにする2人に送ってくれた温かい祝福と応援に深く感謝する」と伝えた。続けて、これからもキム・ウビン、シン・ミナは俳優としてより良い姿で恩返しできるよう努力するというコメントを付け加えた。

（写真＝AMエンターテインメント）左からキム・ウビン、シン・ミナ

キム・ウビンとシン・ミナは、2015年にファッションブランドの広告モデルとして出会い、交際に発展した。同年7月、熱愛の事実を認めた2人は、芸能界の代表的な“長寿カップル”として人々から大きく支持されてきた。

特に、シン・ミナは2017年、キム・ウビンが上咽頭がんの診断を受け、闘病するなかでも黙々とそばを守り、変わらぬ愛情を見せた。

なお、2人は12月20日19時、ソウル中区奨忠（チャンチュン）洞の新羅ホテルで両家の家族と親戚、そして親しい知人だけを招待した非公開の結婚式を挙げる予定だ。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、メディアとのインタビューでは最近読んだ小説や影響を受けた作品など、たびたび本に関する話題が取り上げられる。自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認めた。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年から女優のシン・ミナと交際している。