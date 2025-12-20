ツーハッチで話題♡支持率No.1ランジェリーAWARD受賞作を紹介

毎日のインナー選びは、心地よさも美しさも妥協したくないもの。tu-hacci（ツーハッチ）から発表された「ベストランジェリーAWARD」は、実際に支持されたアイテムだけが選ばれる注目の企画です。ラクなのに盛れる、自然に整うなど、今の気分に寄り添う名品が勢ぞろい。思わず手に取りたくなる受賞ランジェリーをチェックしてみてください♡

ノンワイヤー部門1位

価格：4,380円



ノンワイヤーブラ部門1位に輝いたのは《エアランジュ》ラヴィーナブラ＆ショーツ。バストにやさしく沿うもちふわカップが、自然な黄金比ラインを演出します。

下厚カップでしっかり持ち上げながらも締め付け感が少なく、長時間でも快適な着心地が魅力です。

サイズ：A70～H75（カラー：全4色）

ブラトップ部門1位

価格：2,780円



ブラトップ部門で圧倒的支持を集めたのは《2cup盛りtype》「ブラモネ」ノーマルキャミソール。

ブラ機能をそのまま搭載した盛りブラ一体型キャミで、苦しくないのにしっかり盛れる設計です。伸縮性のある生地で洋服に響きにくく、デイリー使いに重宝する一枚です。

サイズ：AB65～EF80（カラー：5色～）

ワイヤーブラ部門1位

価格：4,380円～



ワイヤーブラ部門1位はLeeneフルールシャワーカシュクールブラ＆ショーツセット。L字ワイヤーを採用し、バストへの食い込みを軽減しながら美しい谷間をメイクします。

脇から中央へ寄せる設計で、理想の位置をキープ。華やかなレースデザインも支持される理由です。

サイズ：A70～G75（カラー：全9色）

今の自分に寄り添う一枚を

着心地、シルエット、デザインのすべてにこだわったツーハッチのランジェリーAWARD受賞アイテムは、毎日を少し前向きにしてくれる存在。

オンもオフも自分らしく過ごしたい女性に寄り添います。気分やシーンに合わせて、お気に入りの一枚を見つけてみてください♪