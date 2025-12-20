¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÝÄ§¶âºÇ¹â³Û¡¡¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡¢267²¯±ßÄ¶
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÇ¯ÊðÁí³Û¤¬µ¬Äê¤òÄ¶²á¤·¤¿µåÃÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÄ§¶â¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡Ë¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1²¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó267²¯±ß¡ËÄ¶¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È19Æü¡¢APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î1²¯300Ëü¥É¥ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä»³ËÜÍ³¿¤¬ºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢º£µ¨¤âÀèÈ¯º¸ÏÓ¥¹¥Í¥ë¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤é¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂç·¿Êä¶¯¤òÂ³¤±¤¿¡£Ç¯ÊðÁí³Û¤Ï30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÌó4²¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó658²¯9ÀéËü±ß¡Ë¤Ç¡¢º£µ¨µ¬Äê¤Î2²¯4100Ëü¥É¥ë¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤¿¡£»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¤Ç³°Ìî¼ê¥½¥È¤È15Ç¯·ÀÌó¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¡¢9µåÃÄ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¤ÎÁí³Û4²¯263Ëü¥É¥ë¤â²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£