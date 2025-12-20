石井杏奈、ミニ丈衣装から美脚ちらり 映画『楓』の「日和という役が大好きだった」
俳優の石井杏奈が20日、都内で行われた映画『楓』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】豪華キャストが集結した映画『楓』公開記念舞台あいさつの模様
石井は、ミニ丈衣装から美脚をちらりと見せた装いで登場。封切り日を迎えた心境について「このステキな温かい物語が皆様の元に届くんだ、とうれしい気持ちになる」と笑顔に。そして「日和という役が大好きだった。今日で一段落。ここからは送り出す役目に。日和という役について話す機会が減るのをさみしく思います」と打ち明けていた。
舞台あいさつには、福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、宮近海斗（Travis Japan）、行定勲監督も参加した。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。
【写真】豪華キャストが集結した映画『楓』公開記念舞台あいさつの模様
石井は、ミニ丈衣装から美脚をちらりと見せた装いで登場。封切り日を迎えた心境について「このステキな温かい物語が皆様の元に届くんだ、とうれしい気持ちになる」と笑顔に。そして「日和という役が大好きだった。今日で一段落。ここからは送り出す役目に。日和という役について話す機会が減るのをさみしく思います」と打ち明けていた。
舞台あいさつには、福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、宮近海斗（Travis Japan）、行定勲監督も参加した。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。