パーソルホールディングス株式会社（東京都港区）は、公益財団法人Well-being for Planet Earth（東京都千代田区）と共同で、第5回目となる「はたらいて、笑おう。」の実現度を測るグローバル調査を実施しました。同調査によると、日本において「日々の仕事に、喜びや楽しみを感じている」とした人は、前回調査と比べ3.6ポイント上昇し、世界143カ国中92位となりました。



【ランキング】第5回「はたらいて、笑おう。」グローバル調査結果を見る

調査は、143カ国・地域（約1000人／国）を対象として、2024年6月〜2025年1月の期間に実施されました。



本調査では「はたらいて、笑おう。」の実現度を測るために、その状態を「体験」「評価」「自己決定」の3要素について、それぞれ「あなたは、日々の仕事に、喜びや楽しみを感じていますか」「自分の仕事は、人々の生活をより良くすることにつながっていると思いますか」「自分の仕事や働き方は、多くの選択肢の中から、あなたが選べる状態ですか」の3つの設問を用意し、「はい／いいえ／わからない／回答拒否」で回答した結果をランキング化しています。



その結果、日本において、3つの設問に対し「はい」と答えた割合は、「体験」（77.5％、前回104位）が3.6ポイント増で92位、「評価」（83.2％、同33位）が3.0ポイント増で21位、「自己決定」（76.8％、同44位）が5.6ポイント増で28位と、いずれも前回調査より上昇しました。



世界全体において、「はい」と答えた割合を前回調査と比較すると、「体験」（80.3％）が0.9ポイント増、「評価」（74.2％）が1.1ポイント増、「自己決定」（65.2％）が1.6ポイント増とそれぞれ上昇。



国別では、「体験」はインドネシア共和国（96.1％、前回5位）、「評価」はタジキスタン共和国（88.6％、同41位）、「自己決定」はルワンダ共和国（90.6％、初）がそれぞれ1位となりました。