日産「新型“2列5人乗り”セレナ」発表！

日産モータースポーツ＆カスタマイズは2025年12月18日、「セレナ」のマイナーチェンジ合わせ、荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えた新モデル「マルチボックス」を設定すると発表しました。

2022年に登場した6代目セレナとして初のマイナーチェンジでは、外観の刷新と最新のデジタル技術の導入が大きな目玉となっています。

特に上級グレードの「ルキシオン」と「ハイウェイスターV」は、フロントグリルやホイールを大胆かつ斬新なデザインに一新。ルキシオンはより気品ある佇まいへ、ハイウェイスターVは躍動感あふれる姿へと生まれ変わりました。

また、ルキシオンの内装には新素材のシートも採用され、最上級の心地よさを提供します。

機能面ではGoogle搭載の新システムを初採用し、スマホ感覚での操作が可能になったほか、3D映像で死角を補う最新のカメラ支援技術も加わり、利便性と安全性を高めました。

現代のライフスタイルに合わせて進化したセレナに、2列シート・5人乗りの「マルチボックス」が登場しました。このモデルの最大の特徴は、荷室に備えられた大容量の収納ボックスです。

このボックスは上面と側面のどちらからでも開閉できるため、荷物の出し入れが非常にスムーズ。内部には可動式の仕切りがあり、散らかりがちなアウトドア用品や災害時の非常用グッズも、整理してきれいに収納できます。

さらに、ボックスの活用方法は収納だけに留まらず、天板はテーブルとして、ボックス自体はベンチとして利用できるため、車内での食事やデスクワークも快適にこなせます。ボックスの上に荷物を置けば、荷室を上下2段に分けて有効活用することも可能です。

また、オプションで耐久性と撥水性に優れた「CORDURA（コーデュラ）」製のベッドマットも用意されています。これにより車中泊も可能となり、アクティブな休日をサポートする心強い一台となっています。

新型セレナマルチボックスのラインナップには、2リッターガソリン車と、日産独自のハイブリッドシステムを搭載した1.4リッター e-POWER車が用意されています。

駆動方式は、ガソリン車では2WDと4WDの両方が選択可能ですが、e-POWER車は2WDのみの設定となっています。

価格（消費税込）は、357万2800円から473万5500円です。2026年2月12日に発売されます。