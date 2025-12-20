THE ORAL CIGARETTESが、新曲「ERASE」を2026年1月7日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

本楽曲は、1月7日より放送のTVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』第2クールのオープニングテーマ。アニメの世界観とリンクした歌詞に、疾走感溢れるサウンドとメロディアスなボーカルラインが乗ったロックナンバーに仕上がっている。配信当日にはMVがプレミア公開されるほか、オフィシャルYouTubeチャンネルではティザームービー第1弾も公開される。

また、本楽曲の配信リリースを記念して、Apple MusicまたはSpotifyにて事前登録キャンペーンもスタート。事前登録を行うと、TVアニメ『地獄先生ぬ～べ～』オリジナルスマホ壁紙が配布される。

さらに、2026年夏にホールツアー『THE ORAL CIGARETTES Home Sweet Home TOUR 2026』の開催も決定。バンド史上初の夏のツアーとなり、7月8日の大阪オリックス劇場を皮切りに全国12カ所13公演が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）