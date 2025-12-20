＜シフト変更＞子どもの習い事を理由にパートを早退ってアリ？理由は言いたくないんだけど…
家庭を優先しつつ、スキマ時間で仕事ができるパート。パートは何曜日に何時間と、ある程度の勤務時間が固定されているため、スケジュールが組みやすいのも魅力ですよね。しかし、イレギュラーな事情でパートを休まなければいけなくなるときもあるでしょう。先日ママスタコミュニティには「パートだけど、習い事のために早退ってアリ？ ナシ？」という質問が。
『子どもの習い事の送迎に間に合わないので、その日だけ30分〜1時間の早退って、パート勤務ならアリでしょうか。毎週固定曜日に早退ではなく、今月末1回だけです。習い事を大幅に遅刻か私が早退、もしくはシフト自体をどこかの休みと交代するしかなくて。でも正社員ではないし、パートだからこそ家庭状況に合わせてもらってもいいと思いますか？ その習い事先に偶然、同じ曜日と時間帯に総務・経理担当の方のお子さんも通っているんです。その方は時短パートですが、超ベテランで経理の総括をされています。だから早退申請したら、なんとなく理由も察せられちゃうかなと心配。ただ今月末のたった1回なので、それくらいいいかなあと甘えたい気持ちもあります』
習い事は私的な用事だから、早退は受け入れられにくいのでは？
『通院や学校は仕方ないことだと思うけど、習い事はちょっと違うかなあ。だって習い事は、やるかやらないか完全に家庭ごとで選んでやる活動でしょ。それで休むとか早退するとか言われても「熱心ね〜」と思うだけと言えばそうなんだけど……。逆に言うと「熱心ね〜」という余計な感情を持たれてしまうかも、というのはあるよ』
『習い事は言えないなあ。親の介護、子どもの通院なら言う。近いなら一人で行かせる』
子どもの習い事の送迎のために、パートを早退してもいいのかとママたちに尋ねていた投稿者さん。これはその職場のルールや考え方にもよるでしょう。ただママたちからは「通院や介護などの事情ではなく習い事であれば、早退はナシでは？」という意見が寄せられていました。習い事を「家庭の事情」と捉えることもできますが、急を要する用事や仕事を休まなければいけないほどの事情とは言い切れない、という見方もできます。また投稿者さんのお子さんの年齢はわかりませんが、もし1人で習い事に行けるのであればそうさせるという意見も。あくまで習い事は私的な用事のため、パートを休む理由とはならないのではないかと考えるママたちはいました。
うちのパート先ならOKだよ！有休を使う手も
『定期的ならともかく、その日だけなら理由を公言せずに有休を使う』
『うちは言いやすいから早退、時間ずらしOK。有休で1時間ずつ使える会社もたまにある』
『職場によるよね。うちのところはアリだよ。習い事って伝えても支障ナシ』
ママたちのパート先では、投稿者さんと同じ状況であればパートを休んでも問題ないケースもあるようです。職場によってはパートであっても、休む理由を申請しなくてはいけないところもありますよね。そこに「子どもの習い事」と正直に書いて快諾される職場もあれば、そもそも理由を言わなくても休みが取れる職場もあるようです。またパートでも勤務形態によっては有休を使えるケースも。「私なら理由も言わずに有休を使うよ」というコメントもありました。有休を使えば、同じ習い事に通うベテランパートさんに知られても全く問題はないですよね。投稿者さんの職場の有休制度や、休みの申請ルールなどを改めて確認してもいいかもしれませんね。
真面目に働いているならOKが出るかも。会社に相談してみては？
『まずは会社と話したら？ 会社の考え方次第だからね。ただ、「でも正社員ではないし、パートだからこそ家庭状況に合わせてもらってもいいと思いますか？」という考え方はかなりずれていると思う』
『休みや早退理由に社員もパートもベテランもないよ。たぶんそのベテラン時短パートさんがあなたの立場なら、早退はしないと思う』
『うちの職場は全然OK。でも業務に支障が出るのは間違いないから、理由はちゃんと伝える。気にしているんだし、あなたは普段真面目に働いている人だと思うから大丈夫だと思う。次の出勤で言ってみよう』
投稿文を読む限り、投稿者さんは職場に相談する前にママたちに意見を求めたのでしょう。ただ子どもの習い事で1回だけパートを早退してもいいか、という答えは、投稿者さんの職場にしかありません。何より職場に相談してみるのが一番でしょう。もちろん会社の考え方やルールにもよりますが、もしもルール的にNGだとしても、投稿者さんの普段の勤務態度から「今回だけならいいよ」と言ってもらえる可能性もありますよね。
あるママからは、投稿者さんの「でも正社員ではないし、パートだからこそ家庭状況に合わせてもらってもいいと思いますか？」という一文への指摘もありました。「パートなんだから、正社員と違って仕事に穴を空けても構わない」という考えが透けて見えたら、職場の上司だっていい気分はしないでしょう。投稿者さんが早退することで業務に支障をきたすことは間違いないのですから、そこを踏まえてどんな行動を取るのかが、大事なことかもしれません。子どもの習い事の送迎という理由を正直に伝えてもいいかどうかは、投稿者さんの普段の勤務状況や休みを申し出るときの態度も影響してくるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩