¡ÖÈ±¤ÎÌÓÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡©¡©¡×»º¸å3¥«·î¤ÇÉüµ¢¡Äà·ãÊÑá47ºÐ¿ùºêÈþ¹á¤Ë¡Ö»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ß¥«¥ê¥ó¡¢¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡×
¡¡º£Ç¯£¸·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á(47)¡áÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡á¤¬»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¡¢»º¸å½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤·¤¿¡¡À¼¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¥·¥ç¡¼¥ÈÉ÷¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Î»Å»ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡ª¡¡Ìë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»Å»ö¤Î¸å¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡©¡©¡×¡ÖÌë·Ê¤â»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥ß¥«¥ê¥ó¡¢¥«¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿ùºê¥¢¥Ê¤Ï2001Ç¯¤Ë¿®±ÛÊüÁ÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Ë¤å¡Á¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£15Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢16Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£º£Ç¯8·î24Æü¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£