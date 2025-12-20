àÅÅ·âº§&½Ð»º¸øÉ½á»³ÅÄÉ±Æà¡Ö¿Æ»Ò»ÍÂå¡×¤ªµÜ»²¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»ÍÂå¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¼Ì¿¿´ãÊ¡¡×
¡¡11·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î»³ÅÄÉ±Æà(29)¤¬¡Ö¿Æ»Ò»ÍÂå¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªµÜ»²¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡¼¡¼¿Æ»Ò»ÍÂå¤Ç¤¦¤Ä¤ë¹¬¤»¼Ì¿¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÁÄÊì¤äÊì¿Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È»£¤Ã¤¿4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦1¥ö·î¤«¤¡¡Ä¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¡¼ä¤·¤¤¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¼¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤ËËþ¤Á¤¿Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²èÁü¤«¤éÍ¥¤·¤µ¤ÈÃÈ¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿Æ»Ò4Âå¡Äµ®½Å¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»ÍÂå¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¹¬¤»¼Ì¿¿´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»³ÅÄ¤Ï2023Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢Ç¥¿±¤ò¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£