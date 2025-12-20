先月婚約発表のネリー・コルダが父と会見 来季は試合数セーブへ「体のことも学んだ」
メジャーチャンピオンが親子で戦う「PNC選手権」（12月20?21日）。ネリー・コルダ（米国）は、1998年にテニスの全豪オープンを制した父・ペトルさんと組み、今年も出場する。
ネリーは11月、ケイシー・ガンダーソン氏との婚約を発表した。開幕前日は父と並んで会見に臨み、ガンダーソン氏が結婚の許しを得るため、フルーツを手に両親の自宅を訪ねたことなどを、満面の笑みで語った。ペトルさんも「私は妻と30年以上連れ添っている。子供たちにもそういう人生を送って欲しい」と、娘の幸せを願った。昨シーズンは出場5試合連続優勝を含むツアー7勝を挙げた一方、今季は勝利に届かなかった。出場試合数は21。来季は「最長でも連続は3試合まで。4試合続けることはしない」と語り、連戦を避ける考えを明かした。ケガに悩まされた経験もあるネリーは「ツアーを戦ってきて、自分のマックスを知ることはとても大事なこと。この数年で自分の体のこともたくさん学んだ」と話した。グランドスラマーの父も「来季は試合数を減らして欲しい。調子の良いときに大事な試合を戦うことはとても重要なこと。メンタルもフィジカルも大事な試合に備えてほしい」とエールを送った。2025年のラストゲーム。非公式大会ながら、親子での勝利を目指す。（文・武川玲子=米国在住）
