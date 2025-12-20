福原遥、サプライズが大好き「準備をみんなでするのも楽しくて！」 福士蒼汰は気を使いすぎて苦手に
俳優の福士蒼汰、福原遥が20日、都内で行われた映画『楓』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】豪華キャストが集結した映画『楓』公開記念舞台あいさつの模様
トークセッションでは「◯×ゲーム」を実施。「サプライズは好き？」という質問に福原は「◯」としながら「大好き！するのも好き。びっくり感動させたいです。その準備をみんなでするのも楽しくて！」とほほえんでいた。一方、福士は苦手だそうで「されると喜ばなきゃって。いつもより『うわ〜！』ってやろうとウソじゃない程度の大げさをしちゃう。本心なんですけど」と気を使いすぎるがための悩みを語っていた。
舞台あいさつには、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）、行定勲監督も参加した。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。
【写真】豪華キャストが集結した映画『楓』公開記念舞台あいさつの模様
トークセッションでは「◯×ゲーム」を実施。「サプライズは好き？」という質問に福原は「◯」としながら「大好き！するのも好き。びっくり感動させたいです。その準備をみんなでするのも楽しくて！」とほほえんでいた。一方、福士は苦手だそうで「されると喜ばなきゃって。いつもより『うわ〜！』ってやろうとウソじゃない程度の大げさをしちゃう。本心なんですけど」と気を使いすぎるがための悩みを語っていた。
舞台あいさつには、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）、行定勲監督も参加した。
本作は、スピッツ「楓」を原案にしたラブストーリー。事故で双子の弟を失った涼（福士）は、弟の恋人・亜子（福原）に弟と間違えられたまま恋人として過ごす。しかし亜子もまた“秘密”を抱えていた。真実を言えないまま惹かれあってしまう2人の運命が交差する。