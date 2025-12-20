¡Ø¤³¤Áµµ¡Ùºî¼Ô¤ÎÌ¾ºî¡ØMr.Clice¡Ù¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡¡Ï¢ºÜ40¼þÇ¯µÇ°¤ÇÁÖ²÷¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ùºî¼Ô¡¦½©ËÜ¼£»á¤ÎÌ¡²è¡ØMr.Clice¡Ù¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¹ðÃÎ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤³¤Áµµ¡Ùºî¼Ô¤ÎÌ¾ºî¡ØMr.Clice¡Ù¥¢¥Ë¥á²½±ÇÁü
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢Ç¤Ì³Ãæ¤Ë»ö¸Î»à¤·¤¿Ä¶Aµé¥¹¥Ñ¥¤¤Î·«Áã¿Ø¤¬¡¢Ç¾¤À¤±½÷À¤ÎÂÎ¤Ë°Ü¿¢¤µ¤ìÉü³è¤·¡¢¾å»Ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ÆÁá¤¯ÃË¤ÎÂÎ¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¦°Ù¡¢´í¸±¤ÊÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤Ù¤¯À¤³¦¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥°¡£
¡¡1985Ç¯¤è¤ê¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.RISE¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£Ï¢ºÜ40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤ÏÍèÇ¯1·î²¼½ÜÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.RISE 2026 WINTER¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ø¤³¤Áµµ¡Ù¤Î¿·¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¿·¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡Ù¤¬È¯É½¡£¿·¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢Áõ¤¤¿·¤¿¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¤®¤ã¤í¤Ã¤×¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¤Ï2016Ç¯°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï2026Ç¯9·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
