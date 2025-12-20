日本維新会の吉村洋文代表が２０日、日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」に生出演。衆議院解散について言及した。

番組ナビゲーターを務める小澤征悦から、来年の衆院解散の可能性は何％あるかと問われた吉村氏は「すいません。僕がパーセントを言うわけにはいかないんですが、高市さんと話をしている限りでは解散の話というか、空気は全く感じないです。本当に高市さんは政策が大切だと思ってはって、政策を何より実現することが重要だという思いが強いので」と解散についての話は全く出ていないと述べた。

そのうえで「解散権は高市さんの専権だと思っています。僕も政策をやることが一番大事だと思っているので。もし高市さんがそういう判断をするのであれば、僕はいつでも受けます」と述べた。「『やめてくれ』とか、『この時期は…』とか、自公のときは結構あったと思うんですが、僕はそれは言いません」と自公連立とは違い、意義を唱えるつもりはないと明言。「高市さんが解散の判断をされるんであれば、僕はいつでも受けます」と重ねて強調した。