元SKE48須田亜香里（34）が20日、都内で、「カレンダー2026」（講談社）発売記念イベントに出席した。

さまざまなことに挑戦できた1年を「楽しかった」と振り返った。毎年目標を書き出しているが、「“全国放送レギュラー”が、ミヤネ屋で目標がかなった。ミヤネ屋のホームページに名前が載った」と目を輝かせた。

だが、会場に日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜、午後1時55分）取材クルーの姿はない。「（ミヤネ屋が）来ていないけど…」の問いかけには、「東京だから…」と苦笑いで答えた。

今年1年を表す漢字を「歯」とした。「“幸”ではつまらないですよね…」とサービス精神を発揮し、搾り出した。その理由は「よく笑ったから」とした。その一方で、「奥歯の食いしばりがひどく、すり減って居ると歯医者さんに言われた」と告白。「よく笑って歯を見せたけど、歯に悩まされた」。

“握手会の女王”は普段笑顔を絶やさない。だが、人間である以上当然、感情はある。それでも、「怒っていても気付かれない」という。「我慢しているように見えるので、寝てる間に発散しているかもしれないです」と説明した。