マリー・アントワネットが所持していた「世界最大級のブルーダイヤモンド」とは！？【宝石・ジュエリー図鑑】

ファッションリーダーとともに プリンセスとジュエリー

美しい宝石は、歴史上の女王やプリンセスたちにも愛されてきました。当時の彼女たちは、流行を生み出すファッションリーダー、現在でいうところのインフルエンサーともいえる存在。国一番のデザイナーたちが競ってジュエリーをデザインしました。

世界のプリンセスとジュエリー

当時の女王やプリンセスたちが身につけるジュエリーは、国一番のデザイナーが国の威信をかけてデザインしました。大きなサイズの宝石をたくさん使うので、とても見ごたえのある仕上がりになりました。

なかでも18世紀のフランス王妃、マリー・アントワネットは、華やかなことが好きだったので、現在でも有名な数多くのジュエリーをもっていたとのこと。

また、プリンセスの気品にふさわしいという宝石のカットで「プリンセスカット」とよばれるものがあります。プリンセスらしい輝きがあるカットです。

プリンセスに関わるジュエリー

プリンセスカットの宝石 四角い面に細かくカットを入れた繊細で美しい形。「プリンセス」という名前をもつ、カットの種類のひとつ。 写真：BIZOUX

マリー・アントワネットと「ホープダイヤモンド」

イラスト：すぎやままり

世界最大級といわれるブルーダイヤモンド。インドの鉱山で採掘されたという説があり、その後フランスのルイ14世が買い取り、やがてルイ16世とその王妃マリー・アントワネットにゆずられました。現在はアメリカのスミソニアン博物館に所蔵されています。 イラスト：すぎやままり

【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩