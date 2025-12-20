マリー・アントワネットが所持していた「世界最大級のブルーダイヤモンド」とは！？【宝石・ジュエリー図鑑】
ファッションリーダーとともに プリンセスとジュエリー
美しい宝石は、歴史上の女王やプリンセスたちにも愛されてきました。当時の彼女たちは、流行を生み出すファッションリーダー、現在でいうところのインフルエンサーともいえる存在。国一番のデザイナーたちが競ってジュエリーをデザインしました。
世界のプリンセスとジュエリー
当時の女王やプリンセスたちが身につけるジュエリーは、国一番のデザイナーが国の威信をかけてデザインしました。大きなサイズの宝石をたくさん使うので、とても見ごたえのある仕上がりになりました。
なかでも18世紀のフランス王妃、マリー・アントワネットは、華やかなことが好きだったので、現在でも有名な数多くのジュエリーをもっていたとのこと。
また、プリンセスの気品にふさわしいという宝石のカットで「プリンセスカット」とよばれるものがあります。プリンセスらしい輝きがあるカットです。
プリンセスに関わるジュエリー
プリンセスカットの宝石
四角い面に細かくカットを入れた繊細で美しい形。「プリンセス」という名前をもつ、カットの種類のひとつ。
マリー・アントワネットと「ホープダイヤモンド」
世界最大級といわれるブルーダイヤモンド。インドの鉱山で採掘されたという説があり、その後フランスのルイ14世が買い取り、やがてルイ16世とその王妃マリー・アントワネットにゆずられました。現在はアメリカのスミソニアン博物館に所蔵されています。
【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩