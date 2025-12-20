ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のメインボーカルSUZUKAさんが、自身のインスタグラムを更新。グループの象徴である「セーラー服」への想いを綴りました。



【写真を見る】【 新しい学校のリーダーズ・SUZUKA 】セーラー服の衣装について語る「我々の象徴、セーラー服」「着る意味が変化進化しております」



SUZUKAさんは、先月開催された『第54回ベストドレッサー賞』での受賞を報告し、「新しい学校のリーダーズが始まり、10年を経て現在も着続けている我々の象徴、セーラー服」と投稿。





続けて、「結成当時の等身大の姿として衣装となったセーラー服は、学生を卒業した現在、着る意味が変化進化しております」と綴り、結成当時中学生だったメンバーが20代半ばを迎え、セーラー服を纏う意味合いが変わってきていることを明かしました。





また、SUZUKAさんは、新調した青いセーラー服姿の写真を添えて、「そんな中で10周年に生まれた"青"セーラー服。青春の色に染まっております」と投稿。「様々な意味と思いが込められて完成したこの衣装を身に纏い、写真に収められたことに感謝です」と締めくくりました。





SUZUKAさんは、先月の『第54回ベストドレッサー賞』の授賞式で、この青いセーラー服について、「我々、青春日本代表という風に自称させていただいているのですが、青春の色に染め上げ、そして今年10周年となりますので、私たちのより1歩踏み出す姿っていうのを表現させていただきました」と説明しています。

