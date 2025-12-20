漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が20日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。あす21日に行われる『M−1グランプリ2025』の決勝に出場する豪快キャプテンにアドバイスを送った。

豪快キャプテンは2019年に結成。今回が初の決勝進出となった。

べーやん（31）と山下ギャンブルゴリラ（37）が登場すると、雅は「賞金1000万って言うてるけど、あれウソ。“マサ算”で言うと、明日もし優勝すると5億円。5億確定。月収100万増えて、20年間やから。2人で5億。笑い取ったら5億入ってきます」と独自理論を展開。山下は「ちょっと緊張してきました…5億と聞いて」と笑いを誘った。

さらに雅は、「明日だけいい漫才しようと思ってる？ 自分の力が10あるとするやん。10あるとして、明日だけ15の漫才しようと思ってる？」と2人に問いかけ、「そう思ってる人間、7で終わるからな。10でええねん。10あるから、8ぐらいで（演じる）。15出そうと思うからスベるねん」とアドバイス。

べーやんが「ちょっと数字がいっぱい出てきて、分かんないです…」と困惑すると、雅は「いつもよりいい漫才をしようと思った人間は、心が浅ましいからスベるねん。普段の10がレベル高いから、『8でもいいわ』と思って出たら、15出る時があるねん」と強調した。

これに、山下が「いつもの8割ぐらいの声でやったらいいってことですよね。10出し過ぎたら、やかましいとなりますし…」と解釈して笑わせた。

また、本番で披露するネタについては、山下が「2本目はこれやろうってもう決めてるんですけど、1本目が2個ぐらいで（迷っている）。きょう、このあと寄席とかもあるんで、それ次第で決めようかなって」と明かした。

雅が「人生が変わるんやで。バッテリィズもその1日で変わって。さや香も変わって。みんなが変わって…」と、改めて決勝戦の影響力に触れると、トミーズ健（66）も「バッテリィズみたいに2位でもね。爪痕だけでも残したら…」と話す。

山下は「優勝したいのもありますけど、ウケたいですね、とりあえず」と力を込めていた。