タレントの須田亜香里さんが、自身の2026年度版カレンダー発売記念会見を行いました。



【写真を見る】【 須田亜香里 】「きっと結婚が近いんだ」というファンの予想にアンサー「実は結婚の機会が無い」





カレンダーを発売した反響を聞かれると、須田さんは“「カワイイ」と言っていただいています”と、満面の笑み。“オシャレでカワイイ感じ。ベトナムで撮影したので、日本にはなかなか咲いていない花だったりがあって、風景だけでもオシャレで鮮やか。その素敵な場所が似合う私にしていただいた。すごく満足しています”と、自分でも作品に自信を持っている様子でした。









お気に入りカットに選んだのは、スカーフを頭に巻いた一枚。その「真知子巻き」カットについて、須田さんは“「ぜったいにやりたい」と言ったのが、真知子巻き。プライベートでやってみたいと思ってたけどなかなか勇気が出なかったスタイルを、スタッフさんにおねだりさせてもらった”と、笑顔で説明しました。









ベトナムには4日間滞在したそうですが、“1日1、2食のペースでフォーを食べた。パクチー嫌いなんですけど、意外と日本で出てくるパクチーより怖くなかった”と、フォーにハマったそう。“カレンダーで露出度も抑えめだからいけるだろうと、撮影期間もためらわずに食べ続けていた”と、少し反省して笑いを誘っていました。









今年はAKB48が20周年を迎え、その記念コンサートには多くの卒業生が出演して話題に。数年後に迫る、自身が在籍していたSKE48の20周年について聞かれると、須田さんは“私は部外者なので、私から望むことはないんですけど...。今はとにかくアイドルグループが多いので、アイドルになった子たちがアイドルでいられる時間で悔いなくやれたら、それが一番良い。まずSKEメンバーに求めることは、悔いなく輝ける環境と場所であってほしい。もしAKBさんのようにOGを招いてやりたいというのがあるのであれば、私で良ければ参加したいという気持ちはあります”と、真摯に思いを語っていました。









また、“私が最近結婚を意識した発言をしすぎて、ファンの方が「きっと結婚が近いんだ」と、心配している”と、話した須田さん。“実は結婚の機会が無いんです”と、断言していました。

【担当：芸能情報ステーション】