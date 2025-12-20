歌手和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。東京・上野動物園のパンダが中国に返還されることについてコメントした。

東京都は15日、上野動物園の双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」を1月末までに中国に返還すると発表。返還期限は2月20日だったが、都は中国側の「検疫」の日程を理由に前倒しでの返還が決まったとしている。

和田は高市早苗首相の台湾有事答弁を念頭に「高市さんの発言がどうのこうのって言われてるけど、動物とかそういうのはやめてほしいよね」と残念がった。

また「日本の白黒はっきりしてるかわいいパンダ。中国にいるパンダ見たら茶色やもんね。野生ってこともあるけど」と印象の違いを語り、「温度調整してるし、夏は涼しく冬は暖かくでしょう？」と日本の生育環境を想像。「みんなが愛たっぷりだもんね。変な言い方だけど、日本で大事にしすぎて、中国で野性に返った時にちゃんと出来るのかなと思って」と苦笑し、「そんな心配はしなくていいんでしょうけど。残念は残念ですね。かわいいからね」と話していた。