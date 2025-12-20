阪神タイガースOBの赤星憲広氏が少年野球の普及、底辺拡大に向けて取り組む「第19回レッドスターカップ2025」の決勝戦が20日、ほっともっとフィールド神戸で行われ、愛知名港ボーイズが2―0で兵庫伊丹ヤングを下し、大会初優勝に輝いた。

愛知名港ボーイズが大会2度目の出場で、堅実な守備とチャンスを確実に得点につなげる攻撃で初優勝を果たした。「1番・二塁」の岡田英磨（3年）が攻撃の起点となった。初回に逆方向への右三塁打を放つと、スクイズで先制。3回にも先頭で中前打すると、盗塁と送りバント、犠飛で加点に成功。大会MVPに選ばれた。

「故障で出られなかった木村主将の分もみんなで結束できた。プレーボールから集中できた」と岡田英は笑顔。杉本貴由之監督代行も「今年はあと一歩で勝ちきれない大会が多かったけど、この大会は大崩れすることなく戦えた。最後に勝てて良かった」と目を細めた。

大会を主催した赤星氏も「高校でもしっかり目標設定して、どうクリアするか考えて取り組んでほしい。支えてくれた人たちには、いつもありがとう、と感謝を伝えることも忘れないで」と選手たちに呼びかけていた。