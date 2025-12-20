来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

長門俊介監督「準エースがいっぱい」

順天堂大は前回、１０区で８位以下の４チームが集団となる混戦の末、１０位と７秒差の１１位でシードを逃した。その悔しさをバネに、チーム全体が着実に力をつけてきた。

石岡大侑（ひろゆき）主将（４年）は「みんなが１秒にこだわる姿勢が今まで以上に強くなった」と語る。練習ではゴールで腕時計のストップウォッチを止めずにしっかり駆け抜ける選手が増え、レースでも最後まで力を出し切る意識が浸透。前回の予選会は次点と１秒差の１０位と薄氷の通過だったが、今年は堂々２位で突破した。

エントリー選手は３年生が６人、２年生が７人と多数を占める。前回７区２位の吉岡大翔（ひろと）（３年）、２年連続２区を狙う玉目陸（２年）、即戦力ルーキーの井上朋哉ら戦力は粒ぞろいで、長門俊介監督は「エース級というより、準エースがいっぱいいる」と評する。

１１月の全日本大学駅伝では、区間順位こそ５区川原琉人（２年）、６区石岡の５位が最高ながら、全員が粘って総合８位に入り、３年ぶりのシード権を得た。指揮官は「箱根でも全員がしっかりつなぎ、各区間の役割を果たしていくしかない」。大砲はいなくても、総合力で目標の５位以上を目指す。（西口大地）