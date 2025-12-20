ガールズグループILLIT（アイリット）の新曲「NOT CUTE ANYMORE」が、米国での注目されている。同曲がBGMとして使われた「フードジョブショットチャレンジ（Hood Job Shot Challenge）」が、SNSでグローバルトレンドに浮上したためとみられている。

「フードジョブショットチャレンジ」とは、頭にかぶったフードを握って上から映像を撮り、被写体があたかもぶら下がって動くような錯視効果を起こすショートフォームコンテンツ。韓国内で始まったこのチャレンジは、新鮮な構図とかわいらしい魅力で口コミで広がった。

韓国メディアMKスポーツは20日「米国の元バスケットボール選手シャキール・オニールをはじめ、数千万のフォロワーを保有しているインフルエンサーもチャレンジに合流しプラットフォームを席巻した」と報じた。

このチャレンジは、世界中で「NOT CUTE ANYMOREチャレンジ」とも呼ばれ、音源に対する高い関心を引き出している。同メディアは「洗練されたメロディーと反復するリズムで“中毒性”を起こし、かわいらしいチャレンジと対比的な曲名が与える逆説的な面白さが興味を引いている。特に原曲のテンポを高めたバージョンがより強烈な印象を残すという反応だ」とも伝えた。

実際に「NOT CUTE ANYMORE」は、米国YouTube（ユーチューブ）で「デイリーショーツ人気曲」に33位（16日付）で初ランク入り後、1日で7段階上昇し26位（17日付）に上がった。日本、英国、カナダ、フランス、ドイツ、オーストラリアなど、世界各国で順位を上げている。TikTok（ティックトック）やインスタグラムのリールスなどでも再生が急増している