PASOUL¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤¬ºÇÂç6000±ß¥ª¥Õ¡ª ¡ÖX¡ìmas¸ÂÄê ¥¯¡¼¥Ý¥óGET¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«»Ï
¡¡¥ª¡¼¥¨¡¼¥×¥é¥¶¤Ï12·î11¡Á26Æü23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¹ñ»º¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¡¦BTO PCÀìÌçÅ¹¡ÖPASOUL¡Ê¥Ñ¥½¥¦¥ë¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖX'mas¸ÂÄê ¥¯¡¼¥Ý¥óGET¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç6000±ß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¥¯¡¼¥Ý¥óÆâÍÆ¤Ï¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é2000±ß¥ª¥Õ¡Ê10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡¢20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é4000±ß¥ª¥Õ¡Ê20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡¢30Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤é6000±ß¥ª¥Õ¡Ê30Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡£
¡¡ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»È¤¤¤¿¤¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþ¼ê¤·¡¢¾¦ÉÊ¥«¡¼¥ÈÄÉ²Ã¸å¤ÎÃíÊ¸³ÎÇ§²èÌÌ¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤òÆþÎÏ¡¦Å¬ÍÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÅ¬ÍÑÃæ¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡ÖPASOUL¡×²ñ°÷¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó1·ï¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖPASOUL¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ë¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÆþÌçµ¡¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü»È¤¤¤¿¤¤¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¥²¥Ã¥È
¡¡Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç6000±ß¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¥¯¡¼¥Ý¥óÆâÍÆ¤Ï¡¢10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é2000±ß¥ª¥Õ¡Ê10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡¢20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ê¤é4000±ß¥ª¥Õ¡Ê20Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡¢30Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤é6000±ß¥ª¥Õ¡Ê30Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾¦ÉÊ¤ËÍøÍÑ²Ä¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡ÖPASOUL¡×²ñ°÷¤Î¤ßÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó1·ï¤Ë¤Ä¤1²ó¤Þ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖPASOUL¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Áª¤Ù¤ë¡¢¥³¥¹¥Ñ½Å»ë¤ÎÆþÌçµ¡¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£