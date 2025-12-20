King Gnuの新曲「AIZO」がTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」OPテーマに決定！常田大希からのコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuの新曲「AIZO」が、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のOPテーマに起用されることが決定。あわせてその「AIZO」が、2026年1月9日に配信リリースされることや、2月11日にシングルパッケージが発売となることも発表された。King Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは、『劇場版 呪術廻戦 0』、TVアニメ第2期に続き3作目となる。

■書き下ろし新曲「AIZO」は、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン

TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」は、1月8日24時26分からMBS/TBS系28局スーパーアニメイズム TURBO枠にて全国同時放送開始。そのOPテーマとしてKing Gnuが書き下ろした「AIZO」は、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューンとなっており、TVアニメの放送開始日に合わせて配信がスタートとなる。

12月19日18時には『呪術廻戦』「死滅回游」にゆかりのある日本の全10ヵ所（青森・岩手・宮城・新宿・池袋・愛知・京都・大阪・広島・鹿児島）のビジョンにて、一斉にKing Gnu×『呪術廻戦』を匂わせる映像が放映され、公式な情報解禁前より既にファンの期待値は最高潮に高まっており、今回のOPテーマ決定の発表も大きな話題になること間違いなしだ。

また、新曲「AIZO」は2026年2月11日にシングルパッケージも発売が決定。全3形態での発売となり、【期間生産限定盤】はアニメジャケット写真を使用、【初回生産限定盤】には『KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION』のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された豪華な仕様となっている。さらに、3形態のいずれにも、特典に使用可能なシリアルコードが封入。三形態ともに封入されるCDとBlu-rayの収録内容や、シリアルコードの詳細などは後日発表される予定だ。

さらにリリース情報の解禁に合わせ、King Gnuの最新アーティスト写真も公開。撮影はフォトグラファーの川上智之氏が担当し、メンバー全員がスーツにネクタイというフォーマルなスタイルとなっており、バンドとしては真新しいヴィジュアルとなっている。

