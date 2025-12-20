ハンドボール、豊田合成の石嶺秀選手。負けず嫌いの愛されキャラが一番落ち着くところとは？

【写真を見る】趣味はクレーンゲーム＆リーグ初代イケメン王者 豊田合成･石嶺秀選手(25) ハンドボール 日本選手権6連覇なるか

（ファン）

「左利きを生かした力強いプレーが好きです。かっこいいですね」

「かっこいいです」

ハンドボール豊田合成ブルーファルコン名古屋の石嶺秀選手(25)。その甘いルックスで人気急上昇中です。

2023年にはリーグの初代イケメン王者に輝きました。豊田合成の若きエースでスピードを生かしたプレーを得意としています。

豊田合成の品質保証部で勤務 仕事中の様子は…？

チームは現在、国内トップリーグと日本選手権を5連覇。もちろん目標は6連覇です。

（石嶺秀選手）

「毎試合毎試合にしっかり準備をして、6連覇を目指すというよりは、一戦一戦 目の前の戦いに目を向けたい」

その石嶺選手は普段、豊田合成の品質保証部で働く3年目の社員。職場の仲間に普段の様子を聞くと…



（入社22年目 西山健人さん）

「今担当している業務で一人前になってほしい」

Q.じゃあまだ今の仕事は一人前じゃない？

「そうですね。修業の身です」

「天然なところがあって…」出張時にまさかのミス

またこんな証言も。



（入社6年目 三輪田隼人さん）

「天然なところがあって、笑えるようなミスをやってくれる」



（石嶺選手）

「出張に行く際に、名刺を忘れた…」

しかし、みんな口をそろえて言うのは…



（入社22年目 西山健人さん）

「礼儀正しいので、みんなから愛されている」



（入社6年目 田中真吉さん）

「かわいい後輩です」

（入社6年目 三輪田隼人さん）

「間違いなく愛されていますね」

チームメイトの証言は…「明るくて、人気者」

午後3時に仕事を終えてからは、チームの全体練習。



ここでもチームメートの証言が。

（小塩豪紀選手）

「すごくかっこよくて、明るくて、人気者なので、いろんな方から愛されている」



（藤勢流選手）

「たまに発言する言葉が天然だったり、すごくかわいがってもらっている存在」

今ハマっているモノは？

そんな天然かつ、愛されキャラが本気で勝負するのが「ゲームセンター」。今はクレーンゲームにハマっているんだとか。今日は仲の良い後輩の荒瀬廉選手と一緒にやってきました。

（荒瀬選手）

「普段の石嶺選手は、とにかく優しいという言葉が似合う。ゲームになるとすごく戦闘型というか、戦って絶対に取るまで帰らない」

（石嶺選手）

「やっちゃえ、みたいな感情になって、いっぱい使ちゃうんですよ。で、とれるまでやってスッキリする」



ということで勝負！何回目でぬいぐるみをゲットできるか？回数が少ない方が勝者。先行は石嶺選手です。

なかなかうまくいきませんが、6回目でゲット。続いて後攻の荒瀬選手。5回以内でゲットできれば勝利ですが…10回目でようやく成功。



この勝負は、戦闘型の石嶺選手の勝利に終わりました。

石嶺選手にとって“第2のお母さん”

そんな天然かつ、愛されキャラかつ、ゲームは戦闘型の石嶺選手が一番落ち着くところ。それは社員寮の食堂です。



（石嶺選手）

「アスリートの食事と一般社員の食事を分けるのは大変だと思いますが、そこも気を使ってくれて、タンパク質多めがいいならそうしてくれるし、揚げ物避けるならそうしてくれるし、第2のお母さん」

石嶺選手だけでなく、選手みんなに慕われている食堂の新美さん。



（新美綾子さん）

「私はもうこんな歳なので、親目線」



（石嶺選手）

「僕が疲れている顔している時とか、しんどそうな時に声をかけてくれる。『大丈夫？疲れてるんじゃないの？』って」

（新美綾子さん）

「そういうちょっと元気がない時に声かけたりして、親御さんならそういうふうなんじゃないか」

天然かつ、愛されキャラかつ、戦闘型かつ、食堂が落ち着く石嶺選手。いろいろな人に支えられながらプレーできることに日々感謝してるそうです。

そしてきょう、チームは6連覇をかけた日本選手権の準決勝。石嶺選手の活躍で優勝をつかみ取ることができるのか！注目です。