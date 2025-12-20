首都直下地震を巡り、政府は12年ぶりに被害想定を更新。死者数などは前回の想定よりも減った数字となった一方で、新たに災害関連死の推計も盛り込みました。「自分ごと」として捉え、火災を防ぐ、避難生活に対応するなど、今から備えておくことが必要です。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「首都直下地震 行政は“限界”…備えを」をテーマに解説します。

■発生確率は…30年以内に約70％

内藤ミカ・日本テレビ社会部記者（災害担当）

「政府は12年ぶりに首都直下地震の被害想定を更新し、19日に発表しました。これまで起きた地震の教訓から、新たな想定も加わっています」

「発表された最新の想定によると、被害が大きくなるのは都心南部で地震が発生するケースで、江東区で最大震度7、港区や新宿区など23区の広い範囲で震度6強とされています」

「実際にどれほどの被害が発生するのでしょうか。冬の夕方、まさに今の時期に地震が起きて風速8メートルの場合、前回の2013年の想定では最大で死者数が約2万3000人、建物の被害は全壊・焼失合わせて約61万棟、避難者数が約720万人とされていました」

「今回の被害想定では死者数約1万8000人、建物の被害は約40万棟、避難者は約480万人と、耐震化などが進んだことで全ての数字が減りました」

鈴江奈々アナウンサー

「この10年余りで対策が進んで少し数字は減っている部分がある一方で、まだまだ大きな被害が出るのが分かります」

内藤記者

「そのため政府は今回の被害想定で、私たちみんなが『自分ごと』として捉えて行動することを強く訴えています。この背景には、首都圏ならではの特徴があります」

■一都三県で暮らす人は3700万人

内藤記者

「東京・神奈川・千葉・埼玉で暮らしている人は約3700万人にも上るため、被害に遭う人や建物の数が極めて多くなります。さらに、災害対応をする首都中枢機能も被害を受け、消防などの手が回らなくなることが想定されます」

忽滑谷こころアナウンサー

「想定の映像を見ても、ものすごく怖いなと思います。本当にいつ起きるか分からないということで、まさに今日から対策をしていく必要がありそうですよね」

■地震発生後…避難生活の課題

内藤記者

「さらに地震の被害で大きな課題の1つとなっているのが、災害関連死です。避難生活による負担で体調が悪くなったり、病気が悪化したりすることで死亡することです」

「最大震度7だった去年の能登半島地震での災害関連死は、地震で倒壊した建物や火災などによる直接死（228人）の約2倍である470人。2016年に最大震度7だった熊本地震では約4倍（直接死は50人、関連死は228人）と、災害関連死の方が大きく上回っています」

山粼誠アナウンサー

「（今回の）避難者の想定が480万人でした。避難生活の中でということを考えると、それだけ（多く）の方が、というのがまた心配になってきますよね」

内藤記者

「そこで政府は、前回の想定にはなかった災害関連死の死者数の推計を新たに盛り込みました。参考値であり発災状況により大きく変わるとした上で、災害関連死は最大約1万6000人〜約4万1000人に上ると推計しています」

森アナウンサー

「直接死が前回の想定よりも少なくなって最大約1万8000人でしたが、災害関連死を含めるとむしろ増えています。気になるのは、災害関連死の数字はかなり幅があり、それだけ想定が難しいということですよね」

内藤記者

「もしかしたらですが、直接死より災害関連死が上回る可能性もあります。そしてこの数字はあくまでも過去の災害の事例を参考にして出した数字なので、実際はどうなるか分からないというところが正直なところだと思います」

■災害関連死を防ぐため…事前の備えを

内藤記者

「内閣府の担当者は『避難所に行く人が増えれば増えるほど、災害関連死のリスクが上がる』としています。このため報告書は、至急の避難を要しない場合には在宅避難を推奨しています」

「災害関連死を防ぐためにも、住宅の耐震化や家具の固定、食料の備蓄など、事前の備えが必要です。もしこれらができていれば、住み慣れた家での避難生活ができるかもしれません」

「そして政府はそのために、在宅避難のためには最低3日、推奨1週間分の水と食料を備蓄してくださいと呼び掛けています」

森アナウンサー

「備蓄は意識が高まり、されている方が多いと思います。ただ例えば単身の高齢者の方がどれぐらい備蓄できているのかというのは、改めて見直してほしいですよね」

■地震による火災を起こさないために…

内藤記者

「確認が必要だと思います。そして、地震による火災を起こさないことも重要です。（想定される最大の）死者数の内訳を見ると、1万8000人のうち約7割の約1万2000人が火災による被害と推計されています」

「政府は2015年に出した基本計画で、10年間で死者数を前回（2013年）の想定よりも半減させるという目標を掲げていましたが、結果は届きませんでした。10年間経過しましたが、目標は達成できませんでした」

「その理由については、この10年間で首都圏の人口が増加したということも影響しています。そして高齢化などによって、避難が難しい方もいらっしゃると思います。自宅で火災などに巻き込まれる人が増えることを挙げています」

鈴江アナウンサー

「今も道路が狭い、木造の建物が密集している『木密地域』など、リスクの高いところもあります。そういったところでの対策が進むことが望まれる一方で、一人一人で心掛けて対策していくことも大事ですよね」

■「感震ブレーカー」設置を呼び掛け

内藤記者

「私たちが今できることを考えていきます。地震が起きた時に火災をどう防ぐか。政府が設置を呼び掛けているのが、感震ブレーカーです。地震の揺れを感知して、電気を自動で遮断するものです」

「例えば、地震によって洗濯物などがストーブに落ちて燃えてしまう火災があります。震度5強に設定した実験では、揺れを感知すると自動的にブレーカーが切れて電気を遮断します。これにより、電気ストーブの上に衣類が落下しても火災には至りませんでした」

「さらに、配線のショートによる火災を抑えることにもなるといいます」

■設置率「100％」で焼失建物が減少

鈴江アナウンサー

「火を使っていないから大丈夫と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、電気にまつわる火災は実際にこれまでも起きています。こういった対策は大事ですね」

内藤記者

「政府はこの感震ブレーカーなどの設置率が100％に進んだ場合は、焼失する建物の数を72％減らせると発表しています」

「首都直下地震では膨大な数の被災者が出ます。自分の命は自分で守る、備蓄の見直し、家具の固定など、ちょっとした対策が命を守ることにつながります」

鈴江アナウンサー

「一人一人が備えることが、ご自身の命を守ることにもつながりますし、被害全体を減らすことにもつながります」

（2025年12月19日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）