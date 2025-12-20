やりすぎると左手の指の股が痛くなるヤツ。

テレビにもつなげて手持ちでも遊べる、二刀流が特徴の家庭用ゲーム機「Nintendo Switch」。格闘ゲームなど、ジャンルによっては握って持つジョイスティックと8ボタンでプレイした方が攻略しやすいこともあるでしょう。なので外付けのアケコンが、アレとかコレとかあったりします。

それならいっそ、Switch自体がアーケード筐体みたいに画面と一体型だったらプレイしやすいかも？

スイッチをアーケード筐体に

GEO（ゲオ）限定「レトロアーケードドック」は、Nintendo Switchと有機ELモデル、最新のSwitch2と合体することで、小型のアップライト筐体になります。

アケコンから画面が近いですし、斜めで見やすい。なんと言ってもレバーのガチャガチャ感やバチバチ押せるボタンの感触がゲーセンっぽくて良いですよね。

Image: GEO

3つのモードとボタン連射

レバーは左スティックモード、十字キーモード、右スティックモードの3種類から選べます。斜め入力がないレトロゲームには、上下左右だけの十字キーモードが最適ですね。アクションボタンは個別に連射設定ができるので、シューティングが楽チンです。

ボディーが真っ黒ですが、ステッカーとかペタペタ貼ってカスタマイズしても楽しそうです。価格は8,770円。昔ゲーセンに通った人たちも、そうでない人たちも一味違ったゲーミングが楽しめます。

人はアーケード筐体を求めるもの

かつてはニンテンドーラボ製じゃないけど、Switch用にダンボール筐体キットや、SwitchだけでなくPS4＆5もつなげる懐ゲー内蔵アーケード筐体「tanoshibe」なんてアイテムもありました。

SNKにいたっては、40周年記念で自らアーケード筐体を模した「ネオジオ ミニ」まで発売しちゃいましたからね。みんな本当はアップライト筐体を愛してやまないのです。

Source: GEO (1, 2)