この冬は『この色』がアツい！【GU】着るだけでサマ見え♡「ブラウンコート」

この冬は、今季のトレンドカラーでもある “ブラウン” のコートに注目！ あたたかみのある色合いで、羽織るだけでコーデ全体に奥行きとこなれ感をプラスしてくれるかも。いつものコーデに合わせるだけでも雰囲気がガラッと変わるので、黒やグレーばかり選びがちだった人の気分転換にもぴったり。今回は、この冬のサマ見えを狙いたい大人におすすめのブラウンコートをご紹介します。

ブラウンチェックでぐっと旬顔♡ ハーフ丈コートで簡単サマ見え

【GU】「コージーメルトンチェックハーフコート」\4,990（税込・セール価格）

ブラウンのチェックが目を引くハーフコートは、「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」（公式オンラインストアより）が見た目にもあたたかそうな一枚。肩を少し落としたゆったりめのシルエットで、ニットの上からもラフに羽織りやすそうなのが魅力です。ヒップにかかるハーフ丈でバランス良く着られそうなうえ、トレンドのブラウンチェックなら、いつものシンプルコーデに重ねるだけで、ぐっとこなれて見えそうです。

スウェット合わせでもラフすぎないブラウンチェックのこなれコーデ

ブラウンチェックのコートは、ナチュラルカラーのスウェットセットアップでほどよくカジュアルダウンするのもおすすめ。すっきりとしたスカートとショート丈のトップスの組み合わせなら、ラフな素材でも大人っぽさをキープ。ブーツでトーンを引き締めつつ、カラーキャップを効かせれば、さりげなく今っぽさを狙えるかも。ラクな着心地もきちんと見えも叶いそうな、ブラウンコート主役の大人カジュアルコーデです。

さっと羽織るだけで今っぽいブラウンショートコートで旬顔に

【GU】「コージーメルトンショートフーディコート」\5,990（税込）

ふんわりとした雰囲気が魅力のブラウンのショート丈フーディコート。この冬注目のブラウンを、立体感のあるフードとボタン & タブディテールで、カジュアルすぎず大人っぽく着こなせそうです。ネックラインはファンデが付きにくようにカットされていて、ラグランスリーブと後ろ身頃のゆとりで中にニットトップスを重ねても動きやすそうで、デイリー使いしやすそうな一枚です。

トーン控えめコーデに映えるブラウンコートの旬レイヤード

ブラウンのショート丈コートを、ダークグレーのオーバーサイズトップスとワイドパンツに重ねて、トーンをそろえた大人カジュアルコーデに。インに仕込んだイエローのシャツの裾や襟を少しのぞかせて、ほんのり明るさと奥行きをプラス。足元とキャップをベージュでやわらかくまとめることで、全体がなじみつつブラウンのコーデが主役として引き立つスタイリングが完成しています。

writer：A.satozaki