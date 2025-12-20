¾®Ìîºä¾»Ìé¡õ¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ï¥Ã¥Ô»Ñ¤Ë¡¡Âçºå¤Ç¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ê
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤ÈµÈËÜ¿·´î·àºÂ°÷¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÀîÈªÂÙ»Ë¡¦¾®Ìîºä¾»Ìépresents¥Ü¥¤¥³¥á¡ª¡ÁÀ¼Í¥¤È¿·´î·à¤ÎÏ¯ÆÉ¥é¥¤¥Ö¡Á¡Ù¤¬13¡¢14Æü¡¢Âçºå¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA TT¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£14Æü¤Ë¤Ï¡¢µÈËÜ¿·´î·à¤ÎÀîÈªÂÙ»Ë¡¢²¬ÅÄÄ¾»Ò¡¢ÀéÍÕ¸øÊ¿¡¢À¼Í¥¤Î¾®Ìîºä¾»Ìé¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢Ä¾ÅÄÉ±Æà¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡Ä¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®Ìîºä¾»Ìé
¡¡À¼Í¥¤È¿·´î·àºÂ°÷¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ·à¡Ø¥Ü¥¤¥³¥á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¿·´î·à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀ¼Í¥¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¤¹¤ë¡×·Á¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÆâÍÆ¤ËÁ´ÌÌºþ¿·¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢ÉñÂæ¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¥ã¥¹¥È¤¬ÂæËÜÊÒ¼ê¤ËÆ°¤²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÂè1ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ºã¤¨¤Ê¤¤ÃË¡¦ÀîÈª¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤Ä¤¤¤Ä¤¤¶»¤Ë¼ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¼å¤ÊÃË¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é°ÛÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢RPG¡Ê¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²¡¼¥à¡Ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¾®Ìîºä¤Ï¡¢¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Êµð¾¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È°ÛÀ¤³¦¤ÎÀï»Î¤È¤¤¤¦Î¾¶ËÃ¼¤ÊÌòÊÁ¤ò¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÀ¼¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¡£ÀîÈª¤ò¡Ö¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢¾®Æ»¶ñ¤ÎÄ¹¤¹¤®¤ë·õ¤Ë»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤¿¤ê¤È¾Ð¤¤¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¡¢ÂçºåÊÛ¤Ç¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Ü¥±¤â¤³¤Ê¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ä¾ÅÄ¤Ï¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¤Î¿·¿Í¼Ò°÷Ìò¤È°ÛÀ¤³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹Ìò¡£¼Â¤ÏËâË¡»È¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢Ëâ²¦¤òÅÝ¤¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢²ÄÎù¤Ê¥Ü¥¤¥¹¤ÇÀîÈª¤Ë±éµ»»ØÆ³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤ê¤ÈÊ³Æ®¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¾å»ÊÌò¤«¤é¤È¤Ü¤±¤¿¸¼Ô¤Ø¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¿¶¤êÉý¤Î¤¢¤ë2¤Ä¤ÎÌò¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤¬¿¹µ×ÊÝ¡£¥Þ¥¸¥á¤ÊÀ¼¤ÈÉ½¾ð¤Ç¥Ü¥±¤ë±éµ»¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤ÎÇÈ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢FMÂçºå¤ÎDJ¡¦Ã¸Ï©Í´²ð¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£À¼Í¥¿Ø¤Ï¡¢¿·´î·à¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö²Ö·î¤¦¤É¤ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥Ô»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ø¥Ü¥¤¥³¥á¡Ù¾ïÏ¢¤Î¾®Ìîºä¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËè²ó¡¢½é¿´¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Ä¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥»¥ê¥Õ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤È¡Ö³§¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¿¹µ×ÊÝ¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°Ï¤ß²ñ¸«¤Ç¤Ï¾®Ìîºä¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤ä¾Ð¤¤¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¡Ø¥Ü¥¤¥³¥á¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½é»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤À¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÏ¯ÆÉ·à¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¿¹µ×ÊÝ¤âÆ±°Õ¤·¡Ö¿·´î·à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ÎÉñÂæ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÊÃëÌë2²ó¸ø±é¡Ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
