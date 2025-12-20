『忘却バッテリー』第2期は2027年放送決定 ビジュアル解禁で「忘却イベントプロジェクト」始動
テレビアニメ『忘却バッテリー』第2期が2027年に放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル＆解禁映像が公開され、第2期に向けて作品を盛り上げる「忘却イベントプロジェクト」が始動した。
【画像】各キャラ1枚ずつ！公開された『忘却バッテリー』第2期ソロビジュアル
映像は清峰葉流火役の増田俊樹、要圭役の宮野真守、藤堂葵役の阿座上洋平、千早瞬平役の島崎信長、山田太郎役の梶裕貴の新規録ろしボイスを使用した『忘却バッテリー』第2期ティザービジュアル解禁映像となっている。
「忘却イベントプロジェクト」は、まず2026年4月にアニメ放送2周年を迎えることを記念して、「TVアニメ放送2周年記念二遊間特番」を配信。さらに、2026年夏は「TVアニメ第1期振り返り上映会リレー」と称し、劇場での舞台挨拶付き第1期振り返り上映会をリレー形式で複数回実施する。
2026年秋には、大型イベント「TVアニメ『忘却バッテリー』第2期キックオフイベント」を開催するなど、各イベントの詳細は後日発表される。
2018年4月から集英社『少年ジャンプ＋』で連載中の原作漫画『忘却バッテリー』（著・みかわ絵子）は、同アプリ内での累計閲覧数2億超えの人気作品。記憶喪失の主人公、魅力的なキャラクターたちが織りなす高校野球のリアルを描き出すドラマや、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランスなどで支持を集めている。テレビアニメが2024年4月〜7月にかけて放送された。
