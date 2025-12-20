µÜ¶á³¤ÅÍ¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÇº¤ßÁêÃÌ¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡³ä¤È¤¹¤°¤Ë²ò·è
¡¡Travis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¢þ¡ß¥²¡¼¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËµÜ¶á¤Ï¡Ö¢þ¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¿Í¤òÅ®¤ì¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤´¶¾ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê´¶¾ð¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¥¤¤È¿¿¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËµÜ¶á¤Ï¡Ö¡ß¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£µÜ¶á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¼ÙËâ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾È¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Àá¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Çº¤ßÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÆÍÇ¡¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÂôÉ¹µû¤Ï¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¹¥¤¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¡¢µÜ¶á¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£³ä¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¡¢µÜ¶á¤Ï¡Ö»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤Ï¡¢Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤ËÄï¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÎø¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¡£¤·¤«¤·°¡»Ò¤â¤Þ¤¿¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿±Ç²è¡ØÉö¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¢þ¡ß¥²¡¼¥à¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËµÜ¶á¤Ï¡Ö¢þ¡×¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¿Í¤òÅ®¤ì¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤´¶¾ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê´¶¾ð¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤Ï¡¢Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤ËÄï¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞÎø¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¡£¤·¤«¤·°¡»Ò¤â¤Þ¤¿¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£