女子ゴルフの稲見萌寧（26＝フリー）が20日、千葉県内で行われたイベント「日本生命 稲見萌寧選手 スナッグゴルフキッズレッスン」に参加した。「子どもたちにゴルフの楽しさを知ってほしい」という稲見の希望で実現したイベントで、第1回となる今回は首都圏の小学生37人が参加した。

初体験のスナッグゴルフを楽しんだ稲見は「楽しんでくれるか不安だったけど、みんなエネルギッシュで楽しんでくれて良かった。子どもたちに教えるのは、ちょっと自分が大人になった気分」と笑顔で振り返った。

トークショーでは21年東京五輪で獲得した銀メダルを披露。首に掛けてあげると、子どもたちが笑顔になり「メダル1つで喜んでくれて良かった」とうれしそうだった。

2年ぶりに日本ツアーに復帰した今季は31試合で予選落ち17回と不本意なシーズンだったが、10月以降は3試合でトップ10入りするなど復調の手応えをつかんだ。完全復活を目指し、オフにはプールでのトレーニングを始め、キックボクシングにも継続して取り組んでいる。

「トレーニングを頑張って来年は優勝、まず1勝したい」。23年TOTOジャパン・クラシックを最後に遠ざかっている優勝に照準を定めている。