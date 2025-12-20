元SKE48須田亜香里（34）が20日、都内で、「カレンダー2026」（講談社）発売記念イベントに出席した。

自身のカレンダーが発売されることを「とてもうれしい」と喜びをかみしめた。「アイドル時代はカレンダーメンバーに選ばれることを目指していたので、卒業して3年。私を独り占めしていただけるかたちでお届けできるのがうれしい」と満面の笑みで話した。

卓上カレンダータイプだが、「皆さんがオフィスに置いて小っ恥ずかしくないあんばいを意識した」という。「露出度が高すぎると周りが引くので、ヘルシーな色気のあんばいを大事にした」とし、「うちのおばあちゃんが家で飾っても恥ずかしくないレベル」とアピール。

撮影はベトナムで行った。滞在4日間で1日1〜2食はフォーを食べていた。「撮影だと食事とか気を使うけど、露出度も低いのでためらわずに食べていた」とすると、「お肉が乗りそうなカットもあるけど、それはフォーの食べ過ぎだと思っていただければ…」と逆境も明るく前向きに訴えた。

自らを“ラッキー人間”と称した。「何か災難にあっても、良い方向にしかいかないことが多いので、開運を皆さんに届けたい」とほほ笑んだ。

また、「ゲッターズ飯田さんの占いが“銀のインディアン”で、来年一番運が良いらしいので、身も心も健康で、関わってくださった方をハッピーですがすがしい気持ちにしたいです」と笑顔で呼びかけた。