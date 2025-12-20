10月から芸能活動を再開したタレント小島瑠璃子（31）が、19日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：00）で久々に地上波番組に登場した。

番組は、ゲストで元AKB48福留光帆とともに出演するはずのラランド・サーヤが、急きょ来られなくなってしまった設定で、局内にいる芸能人から代役を探し、MCの有田哲平と永野が最終判断する流れに。お見送り芸人しんいち、宮崎謙介氏、松下由樹らと交渉したが、永野が納得せず、いずれも破談となった。

続けて、金髪の小島が楽屋でプロデューサーと打ち合わせする映像が映ると、有田はのけぞって「あっ！小島瑠璃子？」と驚き、永野も「え〜？」と戸惑うような声をあげた。

有田は「これは盛り上がりそうだね」とノリノリで楽屋に向かうと、小島は「有田さん！3年半ぶりぐらい」と再会に歓喜した。小島は「できることがあれば何でも」とアピール。出演交渉に進むかに見えたが、ここで永野が楽屋にカットイン。「忘れて下さい」と小島を出演を避けるようなそぶりをとった。

有田は「バラエティーの天才だよ」と小島の出演を推したが、永野は「いや天才ですけど、復帰したいから、きっかけで出たいだけです。きっかけで使われているだけです」と本人の前で猛毒を吐き、小島も思わず苦笑。永野は「まず『脱力』出ておいて有田と絡んでおけば、という方針です。利用されているんですよ、有田さん」と続けた。

さらに永野は「脱力を足掛かりに、最終的には『上田と女が吠える夜』に出ようとしてますよ」と、有田の相方上田晋也MCの日本テレビ系番組の名をあげ、小島は大笑い。永野は「裏切りますって、この女は」と毒を吐き続けた。

小島は「いったんリセット。まっさら。何でも…求めて下さればやりたいな」と復帰後のスタンスを明かしたが、永野は「信用しないで下さい。お互いホリプロを辞めた者同士なんで。ホリプロ辞めたヤツって何でもやるんですよ。金髪で髪形も一緒で。女永野ですよ」と、自身と小島を重ね合わせ、小島も「え？私？」と動揺。永野は「もうちょっと当たり前になってきたら関わりましょう、この人がテレビに出ていることが」とイジリ続け、小島も笑ったまま、出番を終えた。

小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3月に2歳年下の会社経営者と結婚した。その後、第1子を出産したが、夫が今年2月に急逝。10月に活動再開を報告していた。