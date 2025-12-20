¤«¤ê¤æ¤·58¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¸ø³«¡¡MONGOL800¡¢04 Limited Sazabys¡¢ORANGE RANGE¤é3ÁÈ
¡¡¤«¤ê¤æ¤·58¤¬¡¢20¼þÇ¯¥¤¥äー´ë²èÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¤Î»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¤«¤ê¤æ¤·58¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÂ¸ºß¤ò¹ÎÄê¤·¹ç¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¡×¡¡1000CLUB¤Ç¤Î½é¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Ë
¡¡3·î20Æü¤ÎÅìµþ Zepp DiverCity (TOKYO)¸ø±é¤Ë¤ÏMONGOL800¡¢27Æü¤ÎÊ¡²¬ Zepp Fukuoka¸ø±é¤Ë¤Ï04 Limited Sazabys¡¢29Æü¤ÎÂçºå Zepp Osaka Bayside¸ø±é¤Ë¤ÏORANGE RANGE¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏËÜÆü12·î20Æü10»þ¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë