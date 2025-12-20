◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

２１日の女子フリーに向けた公式練習が本番会場で行われ、最終グループでは６人中４人が、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させる調整を見せた。

ジュニアからは、ショートプログラム（ＳＰ）５位の岡万佑子（木下アカデミー）、同２位の島田麻央（木下グループ）の両選手。ともにフリーの曲をかけての練習を含め、３回転半を複数回着氷させた。２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表権を争う６位の渡辺倫果（三和建装・法大）と３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）もトリプルアクセルを決めた。渡辺は曲かけ後の練習後半に連続で降り、好調をアピールした。

ＳＰ１位で４連覇中の坂本花織（シスメックス）がＧＰファイナルの日本勢上位２人で代表選考レースではリードする立場。この日も順調な滑りを見せた。２１日のフリーで勝てば、代表に一発内定となる。

◇女子フリー最終組滑走順

渡辺倫果 午後７時５９分

岡万佑子 同８時７分

千葉百音 ８時１５分

中井亜美 ８時２３分

島田麻央 ８時３１分

坂本花織 ８時３９分