公式練習で笑顔を見せる中井亜美（カメラ・宮崎　亮太）

◇フィギュアスケート　全日本選手権　兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第２日（２０日、東京・代々木第一体育館）

　２１日の女子フリーに向けた公式練習が本番会場で行われ、最終グループでは６人中４人が、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させる調整を見せた。

　ジュニアからは、ショートプログラム（ＳＰ）５位の岡万佑子（木下アカデミー）、同２位の島田麻央（木下グループ）の両選手。ともにフリーの曲をかけての練習を含め、３回転半を複数回着氷させた。２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表権を争う６位の渡辺倫果（三和建装・法大）と３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）もトリプルアクセルを決めた。渡辺は曲かけ後の練習後半に連続で降り、好調をアピールした。

　ＳＰ１位で４連覇中の坂本花織（シスメックス）がＧＰファイナルの日本勢上位２人で代表選考レースではリードする立場。この日も順調な滑りを見せた。２１日のフリーで勝てば、代表に一発内定となる。

　

　◇女子フリー最終組滑走順

　渡辺倫果　午後７時５９分

　岡万佑子　同８時７分

　千葉百音　８時１５分

　中井亜美　８時２３分

　島田麻央　８時３１分

　坂本花織　８時３９分