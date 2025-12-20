◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子シングルス(20日、中国)

中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子シングルスの決勝トーナメント・準決勝が行われ、3度目のファイナルズ優勝を狙う日本の山口茜選手が出場しました。

各種目年間ポイント上位8人が出場でき、年間王者が決まるこの大会。前日まではグループステージが行われており、各グループの上位2人が決勝トーナメントに進出しました。

世界ランク3位で今大会に出場している山口選手の準決勝の相手は、2024年パリ五輪でも金メダルを獲得し、今年の世界大会でも優勝を積み重ねている世界ランク1位のアン・セヨン選手(韓国)。前日のグループステージでも対戦しており山口選手は「1-2」で敗れていました。

この日の第1ゲームは、中盤から山口選手が逆転しリード。しかし連続ポイントを許すなどで再び試合の主導権を握られます。山口選手はその後も強気に攻めるもミスが絡み得点につながらず。第1ゲームを15-21で落としました。第2ゲームは、互いに難しいコースに打ち込むも、粘り強く拾いあうという激しい打ち合いに。技ありのショットを続ける山口選手でしたが、ミスを許さないアン・セヨン選手の前になかなか得点が奪えません。ゲームを1-11の劣勢で折り返すと、追い上げ及ばず12-21でゲームセット。強敵相手に「2-0」で敗れ、銅メダルで今大会を終えました。