海外メーカー「puyoo」は、キャストドール「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね」を12月20日12時より予約受付を開始した。発売は2026年8月を予定し、価格は75,350円。

また、ドール用衣装「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね [私服セット] 」も同時予約開始。価格は11,000円。

「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね」は、ゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「藤田ことね」をキャストドールで立体化したもの。特徴的な三つ編みのヘアスタイルやかわいい表情などが再現され、衣装も「初」のライブ衣装が再現されている。

「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね [私服セット] 」は「藤田ことね」の私服が再現され、ジャケットや長袖トレーナー、スカート、ヘアクリップなどの小物がセットとなっている。

(C) THE IDOLM＠STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.