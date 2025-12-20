キャストドール「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね」が12月20日12時より予約開始私服セットも登場
海外メーカー「puyoo」は、キャストドール「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね」を12月20日12時より予約受付を開始した。発売は2026年8月を予定し、価格は75,350円。
また、ドール用衣装「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね [私服セット] 」も同時予約開始。価格は11,000円。
「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね」は、ゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「藤田ことね」をキャストドールで立体化したもの。特徴的な三つ編みのヘアスタイルやかわいい表情などが再現され、衣装も「初」のライブ衣装が再現されている。
「Dollymate 学園アイドルマスター 藤田ことね [私服セット] 」は「藤田ことね」の私服が再現され、ジャケットや長袖トレーナー、スカート、ヘアクリップなどの小物がセットとなっている。
『学園アイドルマスター』より「藤田ことね」のキャストドールが登場。 明るく親しみやすい魅力を丁寧に立体化しました。🌟- DOLLYMATE (@dollymatejapan) December 20, 2025
✨ご予約は12月20日（土）12:00より開始。詳細は公式特設ページへ。https://t.co/y0VkpqNw2l #学マス #学園アイドルマスター #藤田ことね #DOLLYMATE #PUYOODOLL pic.twitter.com/cwEEDtTJki
(C) THE IDOLM＠STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.