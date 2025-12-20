こんにちは！みなさん！

12月のコラムをお届けします！

いや〜、毎日寒すぎる！

お昼の太陽のあたたかさと、空気のパリッとした冷たさを同時に感じられるところは、冬の好きなところでもあるのですが……

朝晩の寒暖差は、さすがにこたえますね。

SNSで「みんな風邪ひかないようにね！」なんて言っていた矢先、

しっかり自分が風邪をこじらせてしまいました。

このタイミングで風邪をひくのは本当に悔しいので、

一刻も早く治します！

（コラム更新やSNSを見る元気は出るくらい、しっかり寝ました）

⸻

2025年を振り返って

さて、今月で2025年も終わり。

今回はこの1年の振り返りと、新しい年を迎える気持ち、そして来年の抱負を綴りたいと思います。

⸻

1月

年始は川崎大師で初詣。

昔から「占いはいいことだけ信じる」をモットーにしている、ちょいスピな私。

自分が「火属性」だと知り、川崎大師がそのお寺だと聞いて、ずっと行きたかった場所でした。

（そしてこの年、川崎でラジオを始めることになるとは……この時のわたしはまだ知らない）

おみくじも大吉。

気持ちのいい年明けでした。

まだ前職の会社に勤めていたこともあり、

比較的のんびりとしたスタートでした。

⸻

2月

ついに会社を辞めました。

大好きな職場で、大好きなお仕事でしたが、

心が少し忙しすぎた時期だったなと思います。

ここ最近の私史上、かなり髪が明るかった時期。

バレンタインには気になっていたRURU MARY’Sを食べたり、

今まで忙しくてできなかったことを、少しずつ始めました。

⸻

3月

春が来て、心も身体も少し元気になったのか、

活動を再開しようと決心しました。

ただ、自分の中でたくさんの変化があったので、

今までとは少し違う形での再スタートに。

そして髪を切りました。笑

今思えば、シルバニアコレクションを始めたのもこの頃。

⸻

4月

この頃から宣材写真を新しくしたり、

舞台に向けたミーティングを重ねたりと、少しずつ準備が始まりました。

プライベートでは、スター・ウォーズのオーケストラに行ったり。

とても楽しかった思い出です。

⸻

5月

新しい事務所に所属。

これまでとは角度を変えて、

SNS動画コンテンツを中心に活動していくことを決めました。

昔から繊細な自分にも、

頑張りすぎてしまう皆さんにも、

「自分を労わる」ということを改めて伝えたくて、

「お労り」をコンセプトに動画を撮り始めました。

5月4日のSTAR WARSの日にディズニーに行ったり、

シルバニアファミリー40周年展示に行ったりもしました。

⸻

6月

舞台稽古がスタート。

毎週稽古場に通い、

久しぶりの舞台、そして初めてのアクションにも挑戦しました。

プライベートでは引っ越しや、親友の結婚式もあり、

今思えば大忙し……いや、大充実の1ヶ月。

この月だけコラムもお休みさせていただき、

稽古に集中することができました。

⸻

7月

稽古も大詰め、そして本番。

思い出が本当にたくさん。

3日間公演、最終日には倒れるくらい、全力で駆け抜けました。

そしてこのタイミングで、活動名を本名に。

旅行にもたくさん行きました。

北海道と関西。

⸻

8月

舞台が終わり、羽を伸ばしに熱海へ。

毎年夏バテしてしまうので、

来年こそは夏バテしない身体づくりを目標に。

負けない身体、作ります。

⸻

9月

ピラティスを始めました。

来年はもっとこつこつ続けたいです。

そして、5年間活動したグループ

lyrical schoolの15周年ライブに、OGとして出演する準備。

さらに、6年半ぶりの韓国旅行。

……そして、まさかの救急車2回。

とほほ。

でも、きっと身体は前より丈夫になったと思います。

⸻

10月

韓国から帰国後、ありがたいことにお仕事が詰まっていた月。

lyrical schoolの15周年ライブではOGとして出演し、

後にも先にも初めて感じる感情を味わいました。

本当に感謝です。

ラジオのお仕事も決まり、

とても充実した1ヶ月でした。

⸻

11月

「お労りラジオ」がスタートし、

即興舞台にも出演。

そして、母と旅行へ。

3年ぶりの九州・福岡でした。

⸻

12月

やっぱり師走。

バタバタですね。

やりたいことも、やらなきゃいけないこともたくさんあって、

あっという間に新たな歳を迎えます。

⸻

来年に向けて

こうしてざっくり振り返ってみると、

プライベートもお仕事も、かなり充実した1年だったなと思います。

（一緒にカメラロールの整理もしたので、気持ちもすっきり）

その一方で、体力のなさを痛感した年でもありました。

来年は前厄でもあるので、気を引き締めて、

改めて健康第一、丈夫な身体づくりを。

そして、やりたいこともたくさんあるからこそ、

「お労り」がもっと浸透するように、

思いを込めてこつこつ発信していきたいです。

スタイルは変われど、

今の私で、私らしく、楽しく。

これからも頑張っていきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

自分のことも、みんなのことも、

一緒にお労りしていけたらいいな。

⸻

最後に

2026年、午年。

絶対いい年になる！

来年こそは、

yuuデミー賞をリアル開催できますように。

そのためにも、映画鑑賞は引き続きこつこつと。

先日、来年1月公開の最高な青春映画を

ひと足先に鑑賞させていただきました。

近々、感想も載せますね。

ここまで一緒に振り返ってくれて、

読んでくれて、本当にありがとうございました。

それではまた来年。

ゆうでした。

ばいばい！

(執筆者: ゆう)