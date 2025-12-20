舞台、リリスクOGライブ、旅行の思い出もたくさん！ 2025年の出来事を振り返り
こんにちは！みなさん！
12月のコラムをお届けします！
いや〜、毎日寒すぎる！
お昼の太陽のあたたかさと、空気のパリッとした冷たさを同時に感じられるところは、冬の好きなところでもあるのですが……
朝晩の寒暖差は、さすがにこたえますね。
SNSで「みんな風邪ひかないようにね！」なんて言っていた矢先、
しっかり自分が風邪をこじらせてしまいました。
このタイミングで風邪をひくのは本当に悔しいので、
一刻も早く治します！
（コラム更新やSNSを見る元気は出るくらい、しっかり寝ました）
⸻
2025年を振り返って
さて、今月で2025年も終わり。
今回はこの1年の振り返りと、新しい年を迎える気持ち、そして来年の抱負を綴りたいと思います。
⸻
1月
年始は川崎大師で初詣。
昔から「占いはいいことだけ信じる」をモットーにしている、ちょいスピな私。
自分が「火属性」だと知り、川崎大師がそのお寺だと聞いて、ずっと行きたかった場所でした。
（そしてこの年、川崎でラジオを始めることになるとは……この時のわたしはまだ知らない）
おみくじも大吉。
気持ちのいい年明けでした。
まだ前職の会社に勤めていたこともあり、
比較的のんびりとしたスタートでした。
⸻
2月
ついに会社を辞めました。
大好きな職場で、大好きなお仕事でしたが、
心が少し忙しすぎた時期だったなと思います。
ここ最近の私史上、かなり髪が明るかった時期。
バレンタインには気になっていたRURU MARY’Sを食べたり、
今まで忙しくてできなかったことを、少しずつ始めました。
⸻
3月
春が来て、心も身体も少し元気になったのか、
活動を再開しようと決心しました。
ただ、自分の中でたくさんの変化があったので、
今までとは少し違う形での再スタートに。
そして髪を切りました。笑
今思えば、シルバニアコレクションを始めたのもこの頃。
⸻
4月
この頃から宣材写真を新しくしたり、
舞台に向けたミーティングを重ねたりと、少しずつ準備が始まりました。
プライベートでは、スター・ウォーズのオーケストラに行ったり。
とても楽しかった思い出です。
⸻
5月
新しい事務所に所属。
これまでとは角度を変えて、
SNS動画コンテンツを中心に活動していくことを決めました。
昔から繊細な自分にも、
頑張りすぎてしまう皆さんにも、
「自分を労わる」ということを改めて伝えたくて、
「お労り」をコンセプトに動画を撮り始めました。
5月4日のSTAR WARSの日にディズニーに行ったり、
シルバニアファミリー40周年展示に行ったりもしました。
⸻
6月
舞台稽古がスタート。
毎週稽古場に通い、
久しぶりの舞台、そして初めてのアクションにも挑戦しました。
プライベートでは引っ越しや、親友の結婚式もあり、
今思えば大忙し……いや、大充実の1ヶ月。
この月だけコラムもお休みさせていただき、
稽古に集中することができました。
⸻
7月
稽古も大詰め、そして本番。
思い出が本当にたくさん。
3日間公演、最終日には倒れるくらい、全力で駆け抜けました。
そしてこのタイミングで、活動名を本名に。
旅行にもたくさん行きました。
北海道と関西。
⸻
8月
舞台が終わり、羽を伸ばしに熱海へ。
毎年夏バテしてしまうので、
来年こそは夏バテしない身体づくりを目標に。
負けない身体、作ります。
⸻
9月
ピラティスを始めました。
来年はもっとこつこつ続けたいです。
そして、5年間活動したグループ
lyrical schoolの15周年ライブに、OGとして出演する準備。
さらに、6年半ぶりの韓国旅行。
……そして、まさかの救急車2回。
とほほ。
でも、きっと身体は前より丈夫になったと思います。
⸻
10月
韓国から帰国後、ありがたいことにお仕事が詰まっていた月。
lyrical schoolの15周年ライブではOGとして出演し、
後にも先にも初めて感じる感情を味わいました。
本当に感謝です。
ラジオのお仕事も決まり、
とても充実した1ヶ月でした。
⸻
11月
「お労りラジオ」がスタートし、
即興舞台にも出演。
そして、母と旅行へ。
3年ぶりの九州・福岡でした。
⸻
12月
やっぱり師走。
バタバタですね。
やりたいことも、やらなきゃいけないこともたくさんあって、
あっという間に新たな歳を迎えます。
⸻
来年に向けて
こうしてざっくり振り返ってみると、
プライベートもお仕事も、かなり充実した1年だったなと思います。
（一緒にカメラロールの整理もしたので、気持ちもすっきり）
その一方で、体力のなさを痛感した年でもありました。
来年は前厄でもあるので、気を引き締めて、
改めて健康第一、丈夫な身体づくりを。
そして、やりたいこともたくさんあるからこそ、
「お労り」がもっと浸透するように、
思いを込めてこつこつ発信していきたいです。
スタイルは変われど、
今の私で、私らしく、楽しく。
これからも頑張っていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
自分のことも、みんなのことも、
一緒にお労りしていけたらいいな。
⸻
最後に
2026年、午年。
絶対いい年になる！
来年こそは、
yuuデミー賞をリアル開催できますように。
そのためにも、映画鑑賞は引き続きこつこつと。
先日、来年1月公開の最高な青春映画を
ひと足先に鑑賞させていただきました。
近々、感想も載せますね。
ここまで一緒に振り返ってくれて、
読んでくれて、本当にありがとうございました。
それではまた来年。
ゆうでした。
ばいばい！
(執筆者: ゆう)