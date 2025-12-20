こんにちは！みなさん！

12月のコラムをお届けします！

いや〜、毎日寒すぎる！
お昼の太陽のあたたかさと、空気のパリッとした冷たさを同時に感じられるところは、冬の好きなところでもあるのですが……
朝晩の寒暖差は、さすがにこたえますね。

SNSで「みんな風邪ひかないようにね！」なんて言っていた矢先、
しっかり自分が風邪をこじらせてしまいました。

このタイミングで風邪をひくのは本当に悔しいので、
一刻も早く治します！
（コラム更新やSNSを見る元気は出るくらい、しっかり寝ました）

2025年を振り返って

さて、今月で2025年も終わり。
今回はこの1年の振り返りと、新しい年を迎える気持ち、そして来年の抱負を綴りたいと思います。

1月

年始は川崎大師で初詣。

昔から「占いはいいことだけ信じる」をモットーにしている、ちょいスピな私。
自分が「火属性」だと知り、川崎大師がそのお寺だと聞いて、ずっと行きたかった場所でした。
（そしてこの年、川崎でラジオを始めることになるとは……この時のわたしはまだ知らない）

おみくじも大吉。
気持ちのいい年明けでした。

まだ前職の会社に勤めていたこともあり、
比較的のんびりとしたスタートでした。

2月

ついに会社を辞めました。

大好きな職場で、大好きなお仕事でしたが、
心が少し忙しすぎた時期だったなと思います。

ここ最近の私史上、かなり髪が明るかった時期。
バレンタインには気になっていたRURU MARY’Sを食べたり、
今まで忙しくてできなかったことを、少しずつ始めました。

3月

春が来て、心も身体も少し元気になったのか、
活動を再開しようと決心しました。

ただ、自分の中でたくさんの変化があったので、
今までとは少し違う形での再スタートに。

そして髪を切りました。笑

今思えば、シルバニアコレクションを始めたのもこの頃。

4月

この頃から宣材写真を新しくしたり、
舞台に向けたミーティングを重ねたりと、少しずつ準備が始まりました。

プライベートでは、スター・ウォーズのオーケストラに行ったり。
とても楽しかった思い出です。

5月

新しい事務所に所属。

これまでとは角度を変えて、
SNS動画コンテンツを中心に活動していくことを決めました。

昔から繊細な自分にも、
頑張りすぎてしまう皆さんにも、
「自分を労わる」ということを改めて伝えたくて、
「お労り」をコンセプトに動画を撮り始めました。

5月4日のSTAR WARSの日にディズニーに行ったり、
シルバニアファミリー40周年展示に行ったりもしました。

6月

舞台稽古がスタート。

毎週稽古場に通い、
久しぶりの舞台、そして初めてのアクションにも挑戦しました。

プライベートでは引っ越しや、親友の結婚式もあり、
今思えば大忙し……いや、大充実の1ヶ月。

この月だけコラムもお休みさせていただき、
稽古に集中することができました。

7月

稽古も大詰め、そして本番。

思い出が本当にたくさん。
3日間公演、最終日には倒れるくらい、全力で駆け抜けました。

そしてこのタイミングで、活動名を本名に。

旅行にもたくさん行きました。
北海道と関西。

8月

舞台が終わり、羽を伸ばしに熱海へ。

毎年夏バテしてしまうので、
来年こそは夏バテしない身体づくりを目標に。

負けない身体、作ります。

9月

ピラティスを始めました。
来年はもっとこつこつ続けたいです。

そして、5年間活動したグループ
lyrical schoolの15周年ライブに、OGとして出演する準備。

さらに、6年半ぶりの韓国旅行。
……そして、まさかの救急車2回。

とほほ。

でも、きっと身体は前より丈夫になったと思います。

10月

韓国から帰国後、ありがたいことにお仕事が詰まっていた月。

lyrical schoolの15周年ライブではOGとして出演し、
後にも先にも初めて感じる感情を味わいました。

本当に感謝です。

ラジオのお仕事も決まり、
とても充実した1ヶ月でした。

11月

「お労りラジオ」がスタートし、
即興舞台にも出演。

そして、母と旅行へ。

3年ぶりの九州・福岡でした。

12月

やっぱり師走。
バタバタですね。

やりたいことも、やらなきゃいけないこともたくさんあって、
あっという間に新たな歳を迎えます。

来年に向けて

こうしてざっくり振り返ってみると、
プライベートもお仕事も、かなり充実した1年だったなと思います。
（一緒にカメラロールの整理もしたので、気持ちもすっきり）

その一方で、体力のなさを痛感した年でもありました。
来年は前厄でもあるので、気を引き締めて、
改めて健康第一、丈夫な身体づくりを。

そして、やりたいこともたくさんあるからこそ、
「お労り」がもっと浸透するように、
思いを込めてこつこつ発信していきたいです。

スタイルは変われど、
今の私で、私らしく、楽しく。

これからも頑張っていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

自分のことも、みんなのことも、
一緒にお労りしていけたらいいな。

最後に

2026年、午年。
絶対いい年になる！

来年こそは、
yuuデミー賞をリアル開催できますように。

そのためにも、映画鑑賞は引き続きこつこつと。

先日、来年1月公開の最高な青春映画を
ひと足先に鑑賞させていただきました。

近々、感想も載せますね。

ここまで一緒に振り返ってくれて、
読んでくれて、本当にありがとうございました。

それではまた来年。
ゆうでした。
ばいばい！

(執筆者: ゆう)