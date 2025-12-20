ARGELANのヘアケアが進化！新バウンシーアップ＆モイストグロー刷新
オーガニックコスメブランドとして13年間売上No.１※２を誇るARGELANから、髪悩み※３の変化に寄り添う新ヘアケアシリーズが誕生します。根元からふんわりとしたハリを目指す「バウンシーアップ」と、濃密なうるおいとツヤ感が支持されてきた「モイストグロー」のリニューアルで、選べるケアがさらに充実。植物の力と心地よさを大切にしたARGELANのヘアケアで、毎日のバスタイムが楽しみになるはずです♡
根元から弾む新バウンシーアップ
アルジェランバウンシーアップオーガニックスカルプセラム
価格：50mL・2,178円(税込)
アルジェランバウンシーアップオーガニックシャンプー
価格：本体450mL・1,760円(税込)/つめかえ400mL・1,320円(税込)
アルジェランバウンシーアップオーガニックトリートメント
価格：本体450g・1,760円(税込)/つめかえ400g・1,320円(税込)
アルジェランバウンシーアップオーガニックヘアミルク
価格：100mL・1,870円(税込)
新登場の「バウンシーアップ」は、密度を失いがちな年齢髪※３にアプローチするシリーズ。
加水分解ハトムギ種子※４とゼイン※４が髪に弾力を与え、ふんわりとしたハリ感を演出します。スージングウッディの香りも魅力です。
うるおい力が進化したモイストグロー
アルジェランモイストグローオーガニックシャンプー
価格：本体450mL・1,760円(税込)/つめかえ400mL・1,320円(税込)
アルジェランモイストグローオーガニックトリートメント
価格：本体450g・1,760円(税込)/つめかえ400g・1,320円(税込)
アルジェランモイストグローオーガニックヘアマスク
価格：200g・1,760円(税込)
アルジェランモイストグローオーガニックヘアオイル
価格：60mL・1,870円(税込)
アルジェランモイストグローオーガニックヘアバーム
価格：32g・1,980円(税込)
シリーズ内で最も人気※１の「モイストグロー」は、うるおいとまとまり感をさらに高めてリニューアル。
サトザクラ花エキス※６やデイリリー花発酵液※６が水分バランスを整え、毛先まで光をまとったようなツヤ髪へ導きます。甘く華やかなブルーミングフローラルの香りも健在です。
植物の力で続く心地よさ
ARGELANのヘアケアは、厳選された植物成分による機能性と、毎日使いたくなる心地よさを両立。
年齢やライフステージに合わせてシリーズを選べることで、自分らしいヘアケア習慣が叶います。
※４ヘアコンディショニング成分（※頭皮美容液のみ配合目的は皮フコンディショニング成分）
※５皮フコンディショニング成分
※６ヘアコンディショニング成分
※７保湿成分
※８エモリエント成分
毎日のケアで、未来の美しい髪へ
髪悩み※３は年齢とともに変化するもの。ARGELANは、その時々の髪に必要なケアを植物の力でやさしく支えてくれます。
ふんわり感を求める日も、しっとりツヤを楽しみたい日も、自分の気分で選べるラインナップが魅力。
2026年2月11日発売の新ARGELANヘアケアで、心まで満たされるヘアケア時間を始めてみてはいかがでしょうか♪