ARGELANのヘアケアが進化！新バウンシーアップ＆モイストグロー刷新

オーガニックコスメブランドとして13年間売上No.１※２を誇るARGELANから、髪悩み※３の変化に寄り添う新ヘアケアシリーズが誕生します。根元からふんわりとしたハリを目指す「バウンシーアップ」と、濃密なうるおいとツヤ感が支持されてきた「モイストグロー」のリニューアルで、選べるケアがさらに充実。植物の力と心地よさを大切にしたARGELANのヘアケアで、毎日のバスタイムが楽しみになるはずです♡

根元から弾む新バウンシーアップ

アルジェランバウンシーアップオーガニックスカルプセラム



価格：50mL・2,178円(税込)

アルジェランバウンシーアップオーガニックシャンプー



価格：本体450mL・1,760円(税込)/つめかえ400mL・1,320円(税込)

アルジェランバウンシーアップオーガニックトリートメント



価格：本体450g・1,760円(税込)/つめかえ400g・1,320円(税込)

アルジェランバウンシーアップオーガニックヘアミルク



価格：100mL・1,870円(税込)

新登場の「バウンシーアップ」は、密度を失いがちな年齢髪※３にアプローチするシリーズ。

加水分解ハトムギ種子※４とゼイン※４が髪に弾力を与え、ふんわりとしたハリ感を演出します。スージングウッディの香りも魅力です。

プリオールのオールインワンが進化♡本格シワ改善ゲルが新登場

うるおい力が進化したモイストグロー

アルジェランモイストグローオーガニックシャンプー



価格：本体450mL・1,760円(税込)/つめかえ400mL・1,320円(税込)

アルジェランモイストグローオーガニックトリートメント



価格：本体450g・1,760円(税込)/つめかえ400g・1,320円(税込)

アルジェランモイストグローオーガニックヘアマスク



価格：200g・1,760円(税込)

アルジェランモイストグローオーガニックヘアオイル



価格：60mL・1,870円(税込)

アルジェランモイストグローオーガニックヘアバーム



価格：32g・1,980円(税込)

シリーズ内で最も人気※１の「モイストグロー」は、うるおいとまとまり感をさらに高めてリニューアル。

サトザクラ花エキス※６やデイリリー花発酵液※６が水分バランスを整え、毛先まで光をまとったようなツヤ髪へ導きます。甘く華やかなブルーミングフローラルの香りも健在です。

植物の力で続く心地よさ

ARGELANのヘアケアは、厳選された植物成分による機能性と、毎日使いたくなる心地よさを両立。

年齢やライフステージに合わせてシリーズを選べることで、自分らしいヘアケア習慣が叶います。

※４ヘアコンディショニング成分（※頭皮美容液のみ配合目的は皮フコンディショニング成分）

※５皮フコンディショニング成分

※６ヘアコンディショニング成分

※７保湿成分

※８エモリエント成分

毎日のケアで、未来の美しい髪へ

髪悩み※３は年齢とともに変化するもの。ARGELANは、その時々の髪に必要なケアを植物の力でやさしく支えてくれます。

ふんわり感を求める日も、しっとりツヤを楽しみたい日も、自分の気分で選べるラインナップが魅力。

2026年2月11日発売の新ARGELANヘアケアで、心まで満たされるヘアケア時間を始めてみてはいかがでしょうか♪