SUPER BEAVERの新曲「燦然」（さんぜん）が、2026年2月13日公開の『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌に起用。また、同曲の一部を使用した映画の本予告映像も公開となった。

（関連：【映像あり】SUPER BEAVERの新曲「燦然」が主題歌、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』本予告）

本映画は、空知英秋による漫画『銀魂』の20周年プロジェクトの大トリとして完全新作画で描かれる劇場長編アニメとなっている。

本楽曲は、作品の物語に寄り添った真っすぐな一曲に仕上がっている。SUPER BEAVERは。楽曲について「人が人を想う気持ちや、意地を張りたいと思う理由。例えば飄々とした銀さんのその心の奥底にあり続ける信念の背景。表面を一見しただけでは解り得ない、ひとりひとりの心を、歌にできたらと思いました。」とコメントしている。

・SUPER BEAVER コメント

人が人を想う気持ちや、意地を張りたいと思う理由。例えば飄々とした銀さんのその心の奥底にあり続ける信念の背景。表面を一見しただけでは解り得ない、ひとりひとりの心を、歌にできたらと思いました。『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』に携われて光栄です。「燦然」という楽曲がこの映画を盛り上げる一端を担えたら幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）