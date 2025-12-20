¡È£¸ÁØ¤ÎÇÈ¡É¤Ï¡ÖÄº¤òÌÜ¤¶¤¹°Õ»Ö¤òÉ½¸½¡×¡£Ì¾¸Å²°¤¬É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¤òÈ¯É½¡ª¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡ÖÇÉ¼ê¤ÊÊÁ¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï12·î20Æü¡¢¡ÖJ£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ëÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£±st¤Ï¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¾ÝÄ§"¥·¥ã¥Á"¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÂçÀª¤Î·²¤ì¤Ç¤¦¤Í¤ê¤òÀ¸¤ß¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¤½¤ÎËÛÎ®¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ¤òÂçÃÀ¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥ì¥Ã¥É¤È¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿£¸ÁØ¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¶¦¤ËÄº¤òÌÜ¤¶¤¹°Õ»Ö¤òÉ½¸½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²nd¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦¤Ë¥·¥ã¥Á¤ò¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë¡¢Ì¾¸Å²°¹Á¿åÂ²´Û¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¿åÌÌ¤«¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤½¤ÎÍÍ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂç²ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤òÉ½¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Á¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ØÄ©¤à¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢¤³¤Î¿·¥¥Ã¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Æ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤«¤â¡×¡Ö²«¿§¤¬Â¿¤á¤À¤Í¡×¡ÖÇÉ¼ê¤ÊÊÁ¤Ç¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö·ë¹½¹¶¤á¤¿¤Ê¡×¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â»Â¿·¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö£±st¤â£²nd¤âÎÉ¤¤¤«¤éÇã¤¦¤ÎÇº¤à¡×¡Ö£²nd¤Ï¥·¥ã¥Á¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤È¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢GK¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï£²¥«¥é¡¼¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
